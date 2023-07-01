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House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi...

Game of Thrones'un spin-off dizisi olarak izleyicilerin karşısına çıkan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan House of the Dragon'un 2. sezonu ile ilgili arayışlar sürüyor. 24 Ekim Pazartesi günü ilk sezon finaliyle yayınlanan dizinin yeni sezonuna dair ilk bilgileri derledik. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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  • House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    2022 yılının en çok izlenen dizilerinden biri olan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran  House of the Dragon'un 2. sezonu için araştırmalar devam ediyor. HBO tarafından çekilen ve ilk sezondan hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni sezonuna ilişkin ilk ipuçları belli oldu...
  • House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    House of the Dragon 2. sezon çekimleri 2023’ün ilk aylarında başlayacak. Dizinin yeni bölümlerinin en iyi ihtimalle 2024 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
  • House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZONDA NELER OLACAK?

    Dizinin yazarlarından Sara Hess, 2. sezon bölümlerinin Prens Daemon Targaryen (Matt Smith) ve Prenses Rhaenyra Targaryen’in (Emma D’Arcy) ilişkisine odaklanacağını aktardı.
  • House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    HOUSE OF THE DRAGON, GAME OF THRONES'TAN KAÇ YIL ÖNCESİNİ ANLATIYOR?

    George R.R. Martin’in Fire & Blood (Ateş ve Kan) adlı kitabından uyarlanan yapım, A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı) serisinde yaşananlarda 172 yıl öncesini konu alıyor.
  • House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    HOUSE OF THE DRAGON HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

    House of the Dragon dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor ancak dizinin Türkiye'de beIN Connect üzerinden yayınlanıyor.
  • House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    HOUSE OF THE DRAGON KONUSU

    Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.
  • House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI

    Matt Smith, Milly Alcock, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Savannah Steyn, Emily Carey, Sonoya Mizuno
  • House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    HOUSE OF THE DRAGON NERELERDE ÇEKİLİYOR?

    Cornwall - İngiltere

    Derbyshir - İngiltere

    Surrey - İngiltere

    Cáceres - İspanya

    Trujillo - İspanya

    Granada - İspanya

    Monsanto - Portekiz

    Dubrovnik - Hırvatistan

    The Dark Hedges - İrlanda

    Svínafellsjökull - İzlanda

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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