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        Haberler Spor Basketbol NBA Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 4. yıl opsiyonunu kullandı - Basketbol Haberleri

        Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 4. yıl opsiyonunu kullandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi uzattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:25 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:27
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        Houston, Alperen'in opsiyonunu kullandı
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        NBA'de yeni sezonda oynadığı 3 maçta galibiyet alamayan Houston Rockets'tan yapılan açıklamada, Jalen Green ve Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonlarının kullanıldığı bildirildi.

        Alperen Şengün bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta ortalama 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamasıyla oynadı.

        Houston Rockets, Tari Eason ve Jabari Smith için ise üçüncü yıl opsiyonlarını kullandığını duyurdu.

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