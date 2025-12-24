Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.371,16 %0,72
        DOLAR 42,8497 %0,05
        EURO 50,6759 %0,09
        GRAM ALTIN 6.181,53 %-0,18
        FAİZ 37,76 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 98,80 %0,30
        BITCOIN 86.830,00 %-0,95
        GBP/TRY 57,9361 %-0,16
        EUR/USD 1,1793 %-0,02
        BRENT 62,71 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 10.106,80 %-0,18
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Huawei Cloud sektör liderlerini "Dijital Perakende Yuvarlak Masa Toplantısı"nda buluşturdu - Teknoloji Haberleri

        Huawei Cloud sektör liderlerini "Dijital Perakende Yuvarlak Masa Toplantısı"nda buluşturdu

        Huawei Cloud, İstanbul'da "Dijital Perakende Yuvarlak Masa Toplantısı" gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:53 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulut tabanlı çözümler masaya yatırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen perakende şirketlerinin C-Level yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yapay zeka odaklı inovasyonlar, Avrupa ve dünyadan farklı örnek vakalar, bulut tabanlı çözümler ve veri otomasyonunun müşteri deneyimine etkileri ele alındı.

        Sektör liderleri ve küresel iş ortaklarının bilgi ve deneyimlerini paylaştığı toplantı, açılış konuşmalarıyla başladı.

        Etkinlik kapsamında "Cloud-Native ve AI ile Perakende Deneyimini Yeniden Şekillendirin" ve "AI Teknolojileri ile Perakende Dönüşümünü Hızlandırın" başlıklı paneller gerçekleştirildi.

        Panellerde, teknolojinin sadece operasyonel verimliliği artırmakla kalmayıp, müşteri sadakatini ve satışları nasıl yukarı taşıdığına dair en iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

        "Veri ve Otomasyon ile Perakendede Kullanıcı Büyümesi" başlıklı son panelde ise büyük verinin işlenmesi ve otomasyon süreçlerinin şirketlerin büyüme stratejilerindeki kritik rolüne dikkati çekildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Türkiye Ülke Müdürü Ray Rui, perakende sektörünün dijitalleşme yolculuğunda güvenilir bir teknoloji ortağı olmayı sürdürdüklerini belirtti.

        Türkiye için hazırlanan IDC MarketScape Türkiye Public Cloud IaaS'ın 2025 raporunda "Liderler" arasında yer almaları ve Türkiye'ye yatırım yapan "Hyperscaler" olmalarının, bu alandaki uzun vadeli vizyonlarının ve yerel pazara olan güçlü bağlılıklarının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Rui, "Bugün burada sektörün vizyoner liderleriyle bir araya gelerek, yapay zekanın perakendeyi nasıl daha akıllı ve çevik hale getirebileceğini konuştuk. Sunduğumuz bulut çözümleriyle Türkiye'deki perakendecilerin global rekabette güçlenmesine destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar