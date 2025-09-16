Habertürk
        Huawei giyilebilir cihaz pazarında üst üste ikinci kez lider oldu

        Huawei, sektör araştırma kuruluşu International Data Corporation (IDC) tarafından yayımlanan son raporda, 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 20,2'lik pazar payıyla küresel giyilebilir cihaz pazarında en yüksek paya sahip marka olarak gösterildi.

        Giriş: 16.09.2025 - 11:39 Güncelleme: 16.09.2025 - 11:39
        Giyilebilir cihaz pazarında ikinci kez lider
        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei bu sonuçla IDC raporlarında üst üste ikinci kez liderlik koltuğuna oturdu. Söz konusu bulgular, daha önce teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayımlanan ve Huawei'yi küresel akıllı saat pazarının lideri olarak gösteren analizle de örtüşüyor.

        IDC verileri, giyilebilir cihaz pazarının genel olarak yüzde 12,3 büyüdüğünü ortaya koyarken, Huawei'nin yüzde 11,7'lik büyüme performansıyla pazara paralel bir gelişim sergilediğini de teyit etti.

        Counterpoint Research ise Huawei'nin özellikle gelişmiş işletim sistemine sahip, katma değeri yüksek akıllı saat segmentinde öne çıktığını ve bu alandaki yıllık büyümenin yüzde 52'ye ulaştığını bildirdi.

        BÖLGESEL BAŞARI TÜRKİYE PERFORMANSIYLA DESTEKLENDİ

        Şirketin bu başarısı, Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik gibi geniş bir coğrafyadaki güçlü performansının yanı sıra, Türkiye gibi kilit yerel pazarlardaki liderliğiyle de destekleniyor.

        Huawei'nin giyilebilir cihaz portföyü, farklı kullanıcı profillerine hitap eden çok sayıda model içeriyor. Bu ürünler arasında Huawei Watch Fit 4 Serisi, TruSense sistemi ile donatılmış Huawei Watch GT 5 Serisi, çift batarya moduna sahip Huawei Watch 5 Serisi, ileri düzey dalış, golf ve keşif modlarını destekleyen Huawei Watch Ultimate Serisi ile Avrupa Birliği tıbbi cihaz düzenlemeleriyle uyumlu tansiyon takibi sunan Huawei Watch D2 modeli yer alıyor.

