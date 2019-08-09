Çinli akıllı teknoloji şirketi Huawei’nin ABD’nin kara listesine alınmasının ardından geliştirme sürecini hızlandırdığı kendi işletim sistemi resmen tanıtıldı. Çin’de düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı (HDC 2019) etkinliğinde etkinliğinde duyurulan Huawei’nin işletim sisteminin adı HarmonyOS oldu.

Yeni işletim sistemini duyuran Huawei Üst Yöneticisi Richard Yu, HarmonyOS adı verilen yeni işletim sisteminin akıllı telefonlardan, akıllı hoparlörlere; sensörlerden, nesnelerin interneti (IoT) temelli cihazlara, bilgisayar ve hatta otomobillere kadar ne kadar pek çok alanda kullanabileceğini söyledi.

Yeni işletim sisteminin bu yıl sonuna doğru öncelikli olarak akıllı ekran ürünlerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da yeni sistemin diğer alanlarda kullanıma alınması planlanıyor.

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Huawei'den yapılan açıklamaya göre yeni işletim sistemi önce Çin'de kullanılmaya başlanacak daha sonra da bütün dünyaya yaygınlaştırılacak.

ANDROID UYGULAMALARINI DESTEKLEYECEK

Çinli şirketin ABD yaptırımları kapsamında Android platformundan çıkarılması olasılığına karşı geliştirilen Harmony OS, cep telefonu, giyilebilir teknolojiler, laptoplar ve televizyonlar gibi tüm platformlarda çalışacak, mikro çekirdek bazlı dağıtık bir işletim sistemi olarak dizayn edildi.

HUAWEİ'NİN İŞLETİM SİSTEMİ HAZIR!

Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve ARK isimli kendi derleyicisine sahip olan Harmony OS mevcut Android uygulamalarını da destekleyecek. Huawei yeni işletim sistemini ilk önce akıllı TV´lere yükleyecek. Harmony OS, 2020´de ise dizüstü bilgisayarlar ve giyilebilir teknolojilerde kullanılmaya başlanacak.

Huawei geçen yıldan bu yana kendi işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Çinli şirket, HongMeng adıyla geliştirilenişletim sistemi için aralarında Türkiye'nin de olduğu belirli ülkelerde marka başvuru da yapmıştı.