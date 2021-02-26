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Çinli teknoloji firması elektrikli otomobil üretecek

ABD'nin eski başkanı Trump ile yaşadığı gerginlik ile sık sık gündeme gelen Çinli teknoloji şirketi Huawei, elektrikli otomobil geliştirmek için kolları sıvadı. Şirketin kendi markası altında satacağı otomobillerin, 2021'de yollara çıkması bekleniyor. Huawei'nin, Çinli otomotiv üreticileri Changan Automobile ve BAIC ile elektrikli otomobilin üretimi konusunda işbirliği yapabileceği kaydediliyor

Huawei otomobil işine giriyor - haberler
Reuters

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin, elektrikli otomobil üretmek istediği ortaya çıktı. Şirketin kendi markası altında satacağı otomobillerin, bu yıl içinde görücüye çıkabileceği belirtiliyor.

Üretilmesi planlanan elektrikli otomobiller kapsamında, Huawei'nin Çinli otomotiv üreticisi Changan Automobile'in kapısını çaldığı belirtiliyor.

Şirketin, Changan haricinde Çin'deki diğer otomobil üreticilerinin fabrikalarından da yararlanmak istediği kaydediliyor. Bu kapsamda BAIC ile de görüşmelerin devam ettiği aktarılıyor.

Huawei'nin, ABD yaptırımlarının etkisiyle stratejik bir değişikliği gittiği de edinilen bilgiler arasında. ABD'nin eski başkanı Trump, Huawei'yi ulusal güvenliği tehlikeye düşürdüğü gerekçesi ile kara listeye almıştı.

Huawei bir süredir elektrikli otomobiller için yazılım sistemleri, sensörler ve 5G iletişim yazılımları geliştiriyor. Bu kapsamda, şirket 2018 yılından beri otomobil teknolojileri alanında uzman isimleri işe alıyor.

PAZAR BÜYÜYOR

Çin'de kentlerin hava kirliliğini azaltmak adına bir süredir elektrikli otomobillere teşvikler veriliyor. Atılan adımlar doğrultusunda, dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı haline gelen Çin'de, 2025 yılına kadar söz konusu araçların tüm pazarın dörtte birini oluşturması bekleniyor.

Öte yandan, ülkedeki elektrikli araç satışlarının 2021'de 1.8 milyon adede çıkacağı öngörülüyor. 2020'de söz konusu araçların ülkedeki satışı 1.3 milyon adette kalmıştı.

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