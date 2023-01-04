AA

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), hububat sektörü aralık ayı ve 2022 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.

Buna göre; Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı geçen yıla oranla yüzde 25,4 artışla 11,5 milyar dolara ulaştı.

İHBİR'in aralık ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 25,7 artarak 348,5 milyon dolara ulaşırken, birliğin 2022 ihracatı ise bir önceki yıla oranla yüzde 22,4 artarak 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılında Türkiye geneli hububat ve bakliyat sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler; Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Libya ve Yemen olurken, İHBİR'de ise en fazla ihracat; Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsrail ve İngiltere'ye yapıldı.

2023 HEDEFİ UZAK ÜLKELER

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, 2023 yılında uzak ülkelere odaklanacaklarını belirterek, ABD pazarı, Çin, Japonya, Tayland, Vietnam gibi ülkelerde pazar payını artırmak için bu ülkelerde önemli fuarlara katılacaklarını, sektörel ziyaretler ve satın alma heyetleri düzenleyeceklerini ifade etti.

Taycı, 2023 yılında, özellikle işlenmiş tarım ürünlerindeki payı artırarak yüzde 30'luk artışla 15 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedeflediklerine vurgu yaptı.

Taycı, "Mal satmakta olduğumuz ve mal satmayı planladığımız ülkeleri ziyaret ederek, oralardaki kontaklarla yerinde görüşerek ihracattaki etkinliğimizi korumayı ve yeni pazarlar dahil etmeyi istiyoruz. Resesyon riski olmayan bölgelerde yoğunluğumuzu artırmak bu pazarlarda daha kalıcı olmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bu yıl, uzak ülkelere ihracat stratejisinin gerçekleşebilmesi için özellikle navlun ve enerji konusunda destek beklediklerini kaydeden Taycı, "Cumhurbaşkanımız yıl sonu ihracat rakamlarını açıklarken; ihracatçının, üreticinin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak üzere belirli modeller ve paketler üzerinde çalışıldığını söylemişti. İnşallah bu paketlerin bir an önce yürürlüğe girmesiyle finansmana bir an önce ulaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Taycı, 2022 yılında 6 alt sektörde ikişerli gruplar halinde üç çalıştay düzenlediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapılan çalıştaylarda sektörümüzün daha fazla ihracat yapabilmek adına nelere ihtiyacının olduğunun tespitleri yapıldı. Bununla ilgili hazırlanan raporlar hem Ticaret Bakanlığı’na hem de muhtelif platformlarda sözlü olarak da anlatıldı. Onların da bunlara yönelik birtakım çalışmaları ve faaliyetleri var. Çalıştaylar bir nevi çalışma yol haritamız da oldu. İhracatçının müşteriye rahat ulaşabilmesi birtakım verilerin sunulması, yerli ve milli ürünlerimizin yurt dışında daha fazla tanınmasını sağlamak için en fazla izlenen dizilerle iş birliği proje çalışmalarımız devam ediyor."