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        Haberler Gündem Politika HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ve ismiyle katılacak

        HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ve ismiyle katılacak

        YSK'nın siyasi partilere aday listelerini teslim etmek için verdiği süre bugün saat 17.00'de doldu. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Martta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kendi logo ve isimleriyle katılacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:48
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        HÜDA PAR seçimlere logosu ile katılacak
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        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, yazılı açıklamasında, yürüttükleri çalışmalar neticesinde belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarının belirlendiğini duyurdu.

        Bugüne kadar 10 farklı ilde aday tanıtım toplantıları düzenlediklerini aktaran Şahin, 26 büyükşehir belediye başkanı, 51 il belediye başkanı ve 702 ilçe belediye başkanı adayını ilan ettiklerini belirtti.

        Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkanı adayı çıkarmama kararı aldıklarını hatırlatan Şahin, "Ancak İstanbul'un 39, Ankara'nın 25, İzmir'in 30 ve Bursa'nın 17 ilçesinde ilçe belediye başkanı adaylarımızı belirledik. Söz konusu dört büyükşehrin de ilçelerinin tamamında seçime HÜDA PAR logosu ve kendi adaylarımızla gireceğiz." ifadesini kullandı.

        Mahmut Şahin, ilan ettiklerini adayların listesini, il ve ilçe seçim kurullarına teslim ettiklerini de kaydetti.

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