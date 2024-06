Hugh Jackman: Her zaman iyi biri değilim

Yetiştirilme tarzına uymayan davranışlar sergilediğinde her zaman pişmanlık duyduğunu söyleyen Jackman, "Her zaman saygılı olmaya çalışma konusunda özellikle babam harika bir örnekti. Benim deneyimime göre, eğer her şeyinizi verirseniz, saygılı davranırsanız, o zaman genellikle diğer insanlardan da aynı karşılığı alırsınız" ifadesini kullandı.