        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Hugo Ekitike: 10-0 bile kazanabilirdik, çok çalıştık

        Hugo Ekitike: 10-0 bile kazanabilirdik, çok çalıştık

        Liverpool'un forveti Hugo Ekitike, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ı 4-0 yenerek çeyrek finale kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi. Çok çalıştıklarını ve harika bir iş çıkardıklarını belirten golcü futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık ve 10-0 bile kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 19.03.2026 - 02:11 Güncelleme:
        Sonucu değerlendiren Hugo Ekitike "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik." dedi.

        Açıklamalarına devam eden 23 yalındaki forvet "Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." ifadelerini kullandı.

        SALAH'A DESTEK

        Çeyrek finalde eski takımı PSG ile eşleşecek olmaları hakkında konuşan Ekitike "Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.

        Mohammed Salah ile ilgili konuşan Ekitike "O bir efsane, biliyorsunuz. Tabii ki bazen insanlar onun zor bir sezon geçirdiğini söylüyor... Ama bu gece birçok şansı vardı ve yine de bana harika bir pas atacak zihniyete sahipti. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bunu hak etti." dedi.

        Spor Bülteni - 18 Mart 2026 (Galatasaray Çeyrek Final İçin Sahada)

        Galatasaray çeyrek final için sahada. Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı. Sarı Lacivertliler Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Sadettin Saran: "Vazgeçmek yok, pes etme lüksümüz yok". A Milliler 2026 Dünya Kupası'nı garantiledi. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Manisa'da can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Restoranda dehşet anları
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
