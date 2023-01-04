Hülya Avşar: Aldatıldığımı 4 yıl sonra öğrendim

"ARTIK EVLİLİĞE İHTİYACIM YOK"



Ünlü isim, gazetecilerin, “Geçtiğimiz günlerde Kaya Bey, 'Hülya Avşar ile yeniden evlenir misiniz?' sorusuna, 'Asla evlenmem' diye cevap vermişti. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusunu cevapladı.



Hülya Avşar, "Ne istiyorsa onu yapsın. Benim artık evliliğe ihtiyacım yok. Kaya'nın da yok. Hayatımıza her şekilde devam edebiliriz. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Evlendik, çocuğumuz oldu. Onun bir tane daha çocuğu oldu. İyi ki de oldu. Küçük Kaya, başımızın tacı" dedi.