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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hülya Avşar: Aldatıldığımı 4 yıl sonra öğrendim

Hülya Avşar'a gazeteciler, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun bir dönem kendisine Feraye Tanyolaç ile ihanet ettiğini hatırlattı. Konuyla alakalı konuşan Avşar, "Kaya, zaten çapkın bir adamdı. Ben aldatıldığımı 4 sene sonra öğrendim. 4 sene iyi idare etmiş" diyerek, güldü

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  • Hülya Avşar: Aldatıldığımı 4 yıl sonra öğrendim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hülya Avşar, kız kardeşleri Helin Avşar, Leyla Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya'daki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Avşar, kardeşi Leyla’nın doğum günü için buluştuklarını söyledi.

    Yeni yılda bütün ailenin bir arada olduğunu ifade eden Hülya Avşar, "Ben sahnedeydim, ailem dinlemeye geldi. Beni yalnız bırakmadılar. Her şey çok güzeldi" dedi.
  • Hülya Avşar: Aldatıldığımı 4 yıl sonra öğrendim - Magazin haberleri

    "YAKIŞIKLI ERKEK SEVMİYORUM"

    Son klibinde rol alan kişinin eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na benzetilmesi ile ilgili konuşan Avşar, "Ben o düşünceyle oynatmadım ama sonradan baktım; gerçekten benziyor. Bilinçaltım veya tarzım o olduğu için... Ben fazla yakışıklı erkek sevmiyorum" ifadelerini kullandı.
  • Hülya Avşar: Aldatıldığımı 4 yıl sonra öğrendim - Magazin haberleri

    "ARTIK EVLİLİĞE İHTİYACIM YOK"

    Ünlü isim, gazetecilerin, “Geçtiğimiz günlerde Kaya Bey, 'Hülya Avşar ile yeniden evlenir misiniz?' sorusuna, 'Asla evlenmem' diye cevap vermişti. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusunu cevapladı.

    Hülya Avşar, "Ne istiyorsa onu yapsın. Benim artık evliliğe ihtiyacım yok. Kaya'nın da yok. Hayatımıza her şekilde devam edebiliriz. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Evlendik, çocuğumuz oldu. Onun bir tane daha çocuğu oldu. İyi ki de oldu. Küçük Kaya, başımızın tacı" dedi.
  • Hülya Avşar: Aldatıldığımı 4 yıl sonra öğrendim - Magazin haberleri

    "ALDATILDIĞIMI 4 SENE SONRA ÖĞRENDİM"

    Avşar, basın mensuplarının, "Kaya Çilingiroğlu, başka bir kişiyle evlenirse..." sözleri üzerine, "Evlensin. Onu da kabul ederim" şeklinde konuşarak, esprili bir yanıt verdi.

    Yıllar önce eski eşinin kendisini Feraye Tanyolaç ile aldatmasının hatırlatılması üzerine, "Çok komik bir durum değil mi? O zaman çok koymuştu ama şimdi sadece hepsine gülüyorum. Kaya, zaten çapkın bir adamdı. Ben aldatıldığımı 4 sene sonra öğrendim. 4 sene iyi idare etmiş" diyerek, kahkahalarla oradan ayrıldı.
  • Hülya Avşar: Aldatıldığımı 4 yıl sonra öğrendim - Magazin haberleri

    "HİÇ ZORLANMADIM"

    Ayrıca şarkısının klibindeki çıplak sahnesiyle alakalı açıklamalarda bulunan Hülya Avşar, "Yazarken yalnızlığı anlatabilecek en güzel şey oydu. Yalnızlığı çok düşündüm. 'Ben böyle bir şey yapayım' dedim. Sahneyi çekerken hiç zorlanmadım. Ben oyuncuyum. Sinema filmleri çekerken daha zorlandığım şeyler oldu. Şarkıcıdan çok oyuncuyum" şeklinde konuşmuştu.
  • Hülya Avşar: Aldatıldığımı 4 yıl sonra öğrendim - Magazin haberleri

    "BU SAHNEDE SINIRLI ÇALIŞAN VARDI"

    Bu sahneyi çekerken sınırlı sayıda çalışanın sette olduğunu belirten Hülya Avşar, "O kadar da pervasız değiliz. Her şeyin bir taktiği var. Yöneten de ben olduğum için her şeyi istediğim gibi organize ettim" demişti.
  • Hülya Avşar: Aldatıldığımı 4 yıl sonra öğrendim - Magazin haberleri

    "İSTEYEN ÇIPLAK GEZEBİLİR!"

    Öte yandan Avşar, geçtiğimiz haftalarda Nükhet Duru'nun 'tayt çıkışı' hakkında "İsteyen istediğini giyebilir, isterlerse çıplak da gezebilirler" şeklinde konuşmuştu.
  • Hülya Avşar: Aldatıldığımı 4 yıl sonra öğrendim - Magazin haberleri

    "KONUŞMAKTAN YALAMA OLDUM!"

    Hülya Avşar, kendisini Yeniköy'de görüntüleyen basın mensuplarına, "Aman aman, sakın beni çekmeyin! Ben bir süre çekilmek ve konuşmak istemiyorum, lütfen" demişti.

    Tepkisi karşısında şaşıran muhabirlere "Neden?" sorusunun yanıtını da veren Hülya Avşar, "Artık konuşmaktan yalama oldum, bir süre konuşmama kararı aldım. Zaten yaptığım işleri herkes görüyor, benim anlatmama gerek yok" ifadelerini kullandıktan sonra hızlıca oradan uzaklaşmıştı.

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