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        Haberler Televizyon Hülya Avşar'ın yeni programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' ne zaman başlayacak ve nerede yayınlanacak?

        Hülya Avşar'ın yeni programı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' ne zaman başlayacak?

        Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeniden seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Avşar, "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli programı ile her hafta birçok kişiyi ağırlayacak. Peki, Bir Hülya Avşar Sohbeti ne zaman başlayacak ve nerede yayınlanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 10:59 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:59
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        Uzun bir aradan sonra Hülya Avşar yeni bir program ile geri dönüyor. Bir Hülya Avşar Sohbeti programında her hafta birbirinden farklı isimler ağırlanacak. Peki, Bir Hülya Avşar Sohbeti programı ne zaman yayınlanacak? İşte, Hülya Avşar'ın yeni programının yayın tarihi...

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        BİR HÜLYA AVŞAR SOHBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin ilk bölümü 9 Şubat Cuma günü yayınlanacak.

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        BİR HÜLYA AVŞAR SOHBETİ NEREDE YAYINLANACAK?

        Bir Hülya Avşar Sohbeti, televizyon kanallarında değil; Youtube kanalında yayınlanacak. İlk bölüm bu akşam saat 18.00'de yayınlanacak.

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