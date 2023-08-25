Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Şili'nin Norte Grande bölgesindeki Humberstone, madencilik faaliyetlerinin sona ermesiyle hayalet kasabaya döndü. 2005 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren kasaba zamanda yolculuğa çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 25.08.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şili'nin Norte Grande bölgesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Humberstone, 20. yüzyılın ortalarında madenciliğin bölgede sona ermesinin ardından, terk edilerek hayalet kasaba haline geldi. Kasabayı ziyaret eden turistler, zamanda yolculuk yaşıyormuş hissine kapılıyor.

        2

        Iquique şehrine 45 kilometre uzaklıktaki Atacama Çölü'nde yer alan Humberstone 19. ve 20. yüzyıllar arasında Şili ekonomisine damgasını vuran güherçile endüstrisinin doğuşuna, büyümesine ve düşüşüne tanıklık etti.

        3

        Bu maden kasabası nitrat çıkarma ve işleme işlerinde çalışan ve kendine özgü bir kültür oluşturan binlerce insana seksen yıldan fazla bir süre boyunca ev sahipliği yaptı.

        4

        Dünyanın en kurak çöllerinden biri olan ve zorlu bir çevreye sahip bu topraklar, ülke için büyük bir refah kaynağı haline geldi.

        5

        O dönemde Şili bu maddenin dünyadaki en büyük üreticisiydi.

        6

        Zira madde, barut üretimi için hammadde olarak kullanılıyordu.

        7

        Nitrat Şili'ye yüksek vergiler ödeyen ve böylelikle ülkeye büyük servet getiren İngiliz özel şirketleri tarafından çıkarılıyordu.

        8

        Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapay güherçilenin artışı, İngiliz şirketlerinin Şili'deki nitrat endüstrisini yavaş yavaş terk etmesine neden oldu.

        9

        Böylelikle kasaba hayalet şehir haline geldi. 2005 yılında Humberstone ve Santa Laura UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

        10

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        #Humberstone
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şok faiz artırımı dünya basınında
        Şok faiz artırımı dünya basınında
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeline gözaltı!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeline gözaltı!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Baba katili olmuştu! İfadesi ortaya çıktı
        Baba katili olmuştu! İfadesi ortaya çıktı
        Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!
        Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!
        İşverene senet verirken dikkat!
        İşverene senet verirken dikkat!
        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        20 yılın en büyük orman yangını!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        Kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Bilindik savunma!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!