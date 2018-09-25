Hummus Arapça nohut anlamına gelmektedir. Orta Doğu'ya özgü bir meze olarak bilinen humus, Türkiye’de Hatay ve Mersin yöresinde yapılmaktadır. Yapımında kullanılan malzemeler yeterli düzeyde kullanıldığı takdirde kilo vermeye bile yardımcı olabilmektedir. Peki, humus nasıl yapılır, humus kaç kaloridir? İşte merak edilenler ve cevapları...

HUMUS KAÇ KALORİ

Düşük kalorili besinler arasında bulunan ve kilo vermek isteyenlerin rahatlıkta tüketebileceği humusun, 1 yemek kaşığı (15 gr) 33 kalori, 100 gramı 242 kalori içerir.

HUMUS TARİFİ

Humusun malzemeleri;

2 buçuk su bardağı haşlanmış nohut,

Yarım çay bardağı tahin,

2 limonun suyu veya 3 yemek kaşığı hazır limon suyu,

1 çay kaşığı tuz,

2 diş sarımsak,

Yarım çay kaşığı kimyon,

Yarım çay bardağı su,

Üzeri için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı,

1 çay kaşığı kırmızı toz biber,

Sumak.

Humus nasıl yapılır?

Haşlanmış nohutların kabukları soyun ve rondoya koyun (Haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklamanız humusun kıvam ve kalitesini arttıracaktır). Ezilmiş sarımsakları küçük küçük doğrayın. Üzerine tahin, sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu mutfak robotu ya da blender yardımıyla krema kıvamını alana kadar karıştırın. Kıvamını kalınlaştırmak için azıcık yağ, açmak için su katın. Hazırlanan humus karışımını servis tabağına alın. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirip, kırmızı toz biber ile sumak serpiştirin. Hazırlanan humus maydanoz ve turşu eşliğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Humus hava almayan bir kap içerisine koyulup 2 hafta buzdolabında muhafaza edilebilir.

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