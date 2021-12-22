Hurda alacaktı, canından oldu 0:00 / 0:00

DHA

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy, Taşoluk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan eskiden mermer üretimi yapılan bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre atölyeye girerek hurdalıkları almaya çalışan E.I. üzerine düşen su deposu nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Depo sahibi hurdacının cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdacılık yapan E.I.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.