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Haberler Gündem 3. Sayfa Hurda alacaktı, canından oldu
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Hurda almak isterken, su deposunun altında can verdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, eski mermer üretim atölyesinde bulunan hurdalıkları almak isteyen hurdacının üzerine su deposu düştü. Feci olayda hurdacı olay yerinde can verdi

Hurda alacaktı, canından oldu
Hurda alacaktı, canından oldu
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DHA

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy, Taşoluk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan eskiden mermer üretimi yapılan bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre atölyeye girerek hurdalıkları almaya çalışan E.I. üzerine düşen su deposu nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Depo sahibi hurdacının cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdacılık yapan E.I.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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