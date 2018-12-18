Trabzon'da yaşayan iki kardeş, inşa ettikleri demir direklerin üzerine yerleştirdikleri hurda minibüs ile seyir terası kurdu.

AA'nın haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik Teknolojisi öğrencisi Abdullah ve ağabeyi Fatih Turan, Maçka ilçesindeki evlerinin karşısındaki araziyi değerlendirmek için seyir terası yapma kararı aldı.

Yörede bilinen seyir terasları ve serenderlerin aksine farklı bir şey yapmak isteyen Turan kardeşler, hurda haldeki bir minibüsü sahibiyle anlaşarak satın aldı. İki kardeş, kiraladıkları vinç yardımıyla evlerinin önüne getirdikleri minibüste tamirat ve boya yaptı.

Minibüsü ayakta tutacak demir direkleri beton yardımıyla araziye yerleştiren kardeşler, bugünlerde minibüs içerisine yerleştirecekleri malzemeleri temin etmeye çalışıyor.

Abdullah Turan, yaptığı açıklamada, amaçlarının nostaljik ve farklı bir yapı oluşturmak olduğunu belirterek, bunun maliyetinin 5 bin lirayı dahi bulmadığını söyledi.

Minibüsle ilgili çalışmalar henüz tamamlanmamasına rağmen insanların ilgi gösterdiğine işaret eden Turan, "Minibüsün daha önceden hurda olarak bir köşede beklediğini biliyorduk. Ağabeyimle bu minibüsü değerlendirmek istedik. Bu sırada evimizin karşısında da seyir terası yapma fikrimiz vardı. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünürken minibüs ile seyir terası yapmaya karar verdik." dedi.

Turan, hurda olarak satın aldıkları minibüste yaptıkları işlemlere değinerek, şunları kaydetti:

"Minibüsün durumu çok kötüydü. Üzerindeki pasta ve boya işlemlerini ben kendim gerçekleştirdim. Güzel görünmesi için dışarısında bir iki düzeltme yaptık. Daha sonra minibüsü havada tutacak olan demir direkleri araziye betonla yerleştirdik. Direkler arasındaki bağlantıyı da kaynaklarla gerçekleştirdik. Son olarak da vinç getirdik ve onun yardımıyla minibüsü direklerin üzerine koyduk."

"İÇERİSİNE SOBA DAHİ YAPTIRDIK"

Minibüslü seyir terasını en kısa sürede bitireceklerini ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Minibüsü böyle yerleştirince insanlar biraz hayretle baktı çünkü buralarda böyle bir şey hiç yok ve dikkati çekti. Biz de bu ilgiden memnunuz. Şimdi bundan sonrası için minibüsün hemen önüne balkon yapacağız ve yandan giriş olacak. Balkonun olduğu yere de eklemeler yapacağız. Minibüsün içerisine soba dahi yaptırdık. Bunun dışında televizyon ve kitaplar koyacağız. Lambalarıyla birlikte tamamlandığında nostaljik bir görüntü sunacak."

Turan, minibüslü seyir terasının tamamlanmasının ardından ziyaret etmek isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

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