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Haberler Gündem 3. Sayfa Hurdacılar çöken çatının altında kaldı
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Boş binadan malzeme almak isteyen hurdacılar çöken çatının altında kaldı

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan malzeme sökmeye çalışan hurdacılar, çöken çatının altında kaldı. Hurdacılardan 2'si yıkılan çatının altından itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hurdacılar çöken çatının altında kaldı
AA

İstanbul'da, boşaltılan binadan malzeme almak isteyen 2 hurdacı, çöken çatının altında kaldı.

Yenilenmek üzere yıkımı beklenen Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'taki 5 katlı binaya giren bir grup hurdacı, malzeme sökmeye başladı. Bu sırada, binanın çatısı çökerken, 2 hurdacı enkaz altında kaldı.

YARALI HURDACI HASTANEYE KALDIRILDI

Hurdacılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla enkazdan kurtarıldı. Bu kişilerden yaralı olan İsmail Selvan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer hurdacının olayda yara almadan kurtulduğu belirtildi.

"ÖNLEM ALINMADIĞI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Mahalle Muhtarı Ünal Yılmaz, gazetecilere, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın önlem alınmadığı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

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