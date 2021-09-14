Hurdacının korkunç sonu! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da, 62 yaşındaki hurdacı, yalnız yaşadığı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, saat 10.30 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5693. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan 62 yaşındaki Hilmi Uykar'dan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmesini istedi. Kilitli olmayan kapıyı açan komşuları, Uykar'ın üst kısmı çıplak şekilde kapı önünde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Hilmi Uykar'ın cansız bedeninde 5 bıçak darbesinin yanı sıra başında darbe izi olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uykar’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası Uykar'ın evinde bir süre önce yangın çıktığı ve yapının yanmayan bir odasında yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Uykar'ın evinin önünde hurda toplamada kullandığı motosikleti ve beslediği köpeği kaldı. Ayrıca evin içindeki ve dışındaki lambaların yanık olduğu görüldü. Çevresinde sevilen bir kişi olan Uykar'ın öldürülmesi karşısında komşuları büyük üzüntü yaşadı.