        Haberler Ekonomi Enerji Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalma süresi uzadı... Motorine zam geldi! İşte 12 Mayıs 2026 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları

        Motorine zam pompaya yansıdı

        Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın ortalama 1,12 TL'si pompaya yansıdı.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 09:52
        Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkese yönelik şüphelerini dile getirmesi ve Tahran’ın son barış teklifini reddetmesinin ardından yükseldi. Böylelikle Hürmüz Boğazı’nın fiili olarak kapalı kalma süresini uzattı.

        Brent petrol, yüzde 1,11 yükselerek varil başına 105,37 dolar civarında işlem görüyor. Uluslararası ürün fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması motorine zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın ortalama 1,12 TL'si pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 63.88 TL

        Motorin litre fiyatı: 67.39 TL

        LPG litre fiyatı: 33.89 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 64.83 TL

        Motorin litre fiyatı: 68.49 TL

        LPG litre fiyatı: 33.87 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 65.11 TL

        Motorin litre fiyatı: 68.77 TL

        LPG litre fiyatı: 33.69 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

