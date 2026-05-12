Motorine zam pompaya yansıdı
Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın ortalama 1,12 TL'si pompaya yansıdı.
Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkese yönelik şüphelerini dile getirmesi ve Tahran’ın son barış teklifini reddetmesinin ardından yükseldi. Böylelikle Hürmüz Boğazı’nın fiili olarak kapalı kalma süresini uzattı.
Brent petrol, yüzde 1,11 yükselerek varil başına 105,37 dolar civarında işlem görüyor. Uluslararası ürün fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması motorine zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın ortalama 1,12 TL'si pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 63.88 TL
Motorin litre fiyatı: 67.39 TL
LPG litre fiyatı: 33.89 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 64.83 TL
Motorin litre fiyatı: 68.49 TL
LPG litre fiyatı: 33.87 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 65.11 TL
Motorin litre fiyatı: 68.77 TL
LPG litre fiyatı: 33.69 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.