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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu: Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz - Gençlerbirliği Haberleri

        Hüseyin Eroğlu: Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 13:08 Güncelleme: 06.08.2025 - 13:08
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        "Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Takımımızı yeni oluşturduğumuz için zamana ihtiyacımız var. Bu süreç kısa zamanda gerçekleşmiyor. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz." dedi.

        Eroğlu, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti.

        Ligin ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacaklarını anımsatan Eroğlu, "İlk maçlar hep zordur, bunun farkındayız. En iyi skoru almak için deplasmana gideceğiz. İyi oyunumuzu sahaya yansıtmak ve iyi başlamak istiyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. Bu süreçte yoğun çalıştık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taktiksel anlamda hep istediklerimizi yapmaya çalıştılar." diye konuştu.

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        Transfer çalışmalarının devam ettiğini Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemizde transfer yapmak her geçen gün zorlaşıyoruz. Biz de burada hem bütçemize uygun hem de takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Bu süreç biraz daha yavaş işliyor. Ama Gençlerbirliği'nin zamana ihtiyacı var. Bu sene ki hedefimiz hem sportif başarı ve total futbol hem de kurumsal yapıyı oturtmaktır. 1. Lig'den Süper Lig'e çıkılan bir süreç var. Burası gerçekten zor. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Aramıza katılan yeni oyuncularımız var. Oyuncuları kadromuza katmak için Başkanımız Osman Sungur ve sportif direktörümüzle birlikte çok mesai harcıyoruz. Tabii ki bütçeyle de alakalı bir durum var. Bu anlamda kendi sistemimize uyacak, bütçe anlamında bizi sarsmayacak oyunculara bakıyoruz. Transfer yapmak istiyoruz. Şu an ön bölgede eksiğimiz var. Temas halinde olduğumuz oyuncular var belki her an gerçekleşebilir. Kadromuzu güçlendirmek zorundayız. Biz takımımızı yeni oluşturduğumuz için zamana ihtiyacımız var. Bu süreç kısa zamanda gerçekleşmiyor. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz."

        ETEBO: UMARIM GALİBİYETLE AYRILAN TARAF BİZ OLURUZ

        Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Peter Etebo da yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini vurgulayarak, "Ligin ilk haftasında Samsunspor'la karşılaşacağız. Önemli bir maç ancak 10 aylık bir sezondan bahsediyoruz. Her maç çok önemli ve zorlu geçecek. Yaptığımız çalışmaları sahaya yansıtmak istiyoruz. Herkes sahaya elinden gelenin en iyisini yapmak ve yenmek için çıkıyor. Öyle bir maç olacak. Samsunspor, çok önemli bir takım. Zorlu bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz. Umarım galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz." değerlendirmesini yaptı.

        En son Galatasaray'la Süper Lig'de forma giydiğinin hatırlatılması üzerine Etebo, "Tüm oyuncular Süper Lig'de olmak ister. Biz de geçen yıl çok istedik ve bunu başardık. Bu başarıyı da devam ettirmek istiyoruz. Gençlerbirliği, Süper Lig'e aittir. Bizim yapmamız gereken bu ligde devam edebilmek. Galatasaray'da oynarken de Süper Lig'de oynamaktan çok büyük keyif almıştım. Çünkü çok önemli isimler, çok büyük yıldızlarla oynuyorsunuz. Her futbolcu, böyle yıldızlarla oynamak ve burada bulunmak ister." yanıtını verdi.

        GÖKHAN AKKAN: BU LİGİN YABANCISI DEĞİLİZ

        Başkent temsilcisinin tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan ise yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Güzel bir kamp dönemini geride bıraktık. Maç haftasına giriyoruz. Çok çalıştık ve emek verdik. Yeni bir oluşum içindeyiz. Süper Lig'e yeni çıkan bir takımız. Bir klişe vardır ya 'Yeni gelmedik, geri geldik' diye. Bu ligin yabancısı değiliz. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber iyi çalıştık. Samsunspor maçıyla birlikte iyi başlayıp, sezonun geri kalanını da iyi geçirmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

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