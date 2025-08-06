Hüseyin Eroğlu: Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Takımımızı yeni oluşturduğumuz için zamana ihtiyacımız var. Bu süreç kısa zamanda gerçekleşmiyor. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz." dedi.

Eroğlu, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti.

Ligin ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacaklarını anımsatan Eroğlu, "İlk maçlar hep zordur, bunun farkındayız. En iyi skoru almak için deplasmana gideceğiz. İyi oyunumuzu sahaya yansıtmak ve iyi başlamak istiyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. Bu süreçte yoğun çalıştık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taktiksel anlamda hep istediklerimizi yapmaya çalıştılar." diye konuştu.