Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Hustle filmi konusu nedir? Hustle filmi oyuncuları kimler?

Dijital medya platformu Netflix'in yeni filmi Hustle, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Bu hafta ilk kez yayınlanan Hustle filmi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...

Hustle filmi konusu nedir? Hustle filmi oyuncuları kimler?

Hustle filmi bu hafta Netflix'te izleyicilerin karşısına çıktı. Başrolünü dünyaca ünlü oyuncu Adam Sandler'ın üstlendiği filme dair merak edilenleri derledik...

HUSTLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Hustle”, spor dramasının unutulmaz filmlerinden birisi olmayı amaçlıyor. Filmde “Sugarman” lakaplı Stanley’nin İspanya sokaklarında yeteneğini keşfettiği Bo Cruz’u takım izni olmadan NBA’e getirmesi ve ikilinin dünya basketbolunun zirvesinde başarılı olabileceklerini kanıtlayabilmek için verdikleri çaba işleniyor. Bo Cruz karakteri, filmde NBA oyuncusu Juancho Hernangomez tarafından canlandırılıyor.

HUSTLE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini 41 yaşındaki Jeremiah Zagar’ın yaptığı “Hustle”, “A Star is Born” filminin senaryosuyla Oscar adaylığı elde eden Will Fetters ve Taylor Materne tarafından kaleme alındı. Filmde Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall’iın yanı sıra NBA oyuncuları Anthony Edwards, Aaron Gordon ve Boban Marjanovic de rol alıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kardeşlerim sezon finali izle! Kardeşlerim 56. bölüm full izle! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm kesintisiz tek parça izle
TELEVİZYON Kardeşlerim sezon finali izle!
Survivor 11 Haziran ÖZET: Survivor'dan kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da adaya veda eden isim
TELEVİZYON Survivor'da elenen isim...
Sürpriz isim! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler 11 Haziran 2022? İşte Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un bu haftaki konukları
TELEVİZYON Şarkılar Bizi Söyler'de sürpriz isim...
Üç Kız Kardeş 15. bölüm tek parça izle! 7 Haziran 2022 Salı Kanal D Üç Kız Kardeş dizisi son bölüm full HD kesintisiz tek parça izle
TELEVİZYON Üç Kız Kardeş 15. bölüm izle!
Bugün TV'de hangi diziler, filmler ve programlar var? 12 Haziran Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı
TELEVİZYON Bugün TV'de hangi diziler var?
TV yayın akışı 11 Haziran 2022 Cumartesi: Hafta sonu TV'de hangi diziler var? Bugün yayınlanacak dizi ve filmler
TELEVİZYON Hafta sonu yayınlanacak dizi ve filmler
Yalnız Kurt sezon finali izle! ATV Yalnız Kurt 20. son bölüm kesintisiz izleme ekranı
TELEVİZYON Yalnız Kurt sezon finali izle!
Kasaba Doktoru son bölüm izle! TRT1 Kasaba Doktoru 10. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYON Kasaba Doktoru son bölüm izle!
Seksenler dizisi final mi yapıyor? Seksenler dizisi bitti mi? Dizinin senaristinden hayranları üzecek açıklama
TELEVİZYON Seksenler dizisi final mi yaptı?
Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? 10 Haziran 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı ve haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYON Survivor'da dokunulmazlık oyunu kazananı...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.