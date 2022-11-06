Bisküvi ve krakerlerin üzerinde neden delik vardır?

Huzurevinde oda arkadaşlarının kavgası ölümle bitti 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da, huzurevinde oda arkadaşı Mehmet Ş.'nin (77) kafasına bastonla vurduğu Rasim Ciğer (90) hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki huzurevinde 10 gün önce meydana geldi. Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ş., kendisine baston ile saldırdığını iddia ettiği Rasim Ciğer'in elindeki bastonu alıp kafasına vurdu.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Huzurevi görevlileri olaya müdahale etti. Yaralanan Rasim Ciğer, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.