Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'taki 8. golünü attı
Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a karşı attığı golle tüm kulvarlardaki toplam gol sayısını 8'e çıkardı.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 23:02
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların golleri 17. dakikada El Bilal Toure, 83. dakikada Oh ve 85. dakikada Orkun Kökçü’den geldi.
Hyeon-gyu Oh, bu golle beraber siyah-beyazlı forma altında 8. golünü kaydetti.
Süper Lig’de 10 maçta 6 kez fileleri havalandıran Güney Koreli oyuncu, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 2 gollük katkı sağladı.
