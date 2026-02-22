Canlı
        Hyeon-Gyu Oh'tan 3 maçta 3 gol!

        Hyeon-Gyu Oh’tan 3 maçta 3 gol!

        Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyen-Gyu Oh, Göztepe'yi de boş geçmeyerek 3. golüne imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 22:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup etti.

        Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki golcüsü Hyen-Gyu Oh, mücadelenin 74. dakikasında Cerny’in pasında şık bir vuruşla takımının 4. golünü attı.

        Oh, böylece siyah-beyazlı formayla çıktığı 3 maçta da 1’er gol atmayı başardı. Golcü oyuncu, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında da rakip ağları havalandırmayı başarmıştı. Oh'un 2 de asisti bulunuyor.

        Müsabakaya 11’de başlayan Hyeon-Gyu Oh, 90 dakika sahada kaldı.

        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi

        Artvin'de yaşayan Asiye Sonbay'ın (73) yedikleri, nadir görülen ses tellerinin felç olması sonucu akciğerine kaçtı. Bu nedenle yaklaşık 1 ay yemek yiyemeyen ve 15 kilo veren Asiye Sonbay'ı, Antalya'da kulak burun boğaz uzmanı olan kızı Doç. Dr. Nevreste Didem Sonbay Yılmaz iyileştirdi. (DHA)

