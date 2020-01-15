Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Kore basınında dün çıkan haberlerde, Hyundai'nin İzmit fabrikasında üretimi durduğu yönünde öne sürülmüştü.

Söz konusu haberlerde, Koreli otomotiv üreticisinin daralan iç pazar ve azalan ihracat ile bağlantılı olarak söz konusu adımı attığı iddia edilmişti.

Fakat, işin aslının başka olduğu ve markanın yeni model çalışmaları kapsamında fabrikadaki faaliyete planlı olarak ara verdiği ortaya çıktı.

Şirketten Habertürk'e yapılan açıklamaya göre, Koreli markanın bantlardan indirmeye başladığı yeni i10 ve yıl içinde üretime alacağı yeni i20 modelleri için daha önceden planlanan hat bakım ve hat yenileme çalışmaları kapsamında üretime ara verildi.

Yetkililer, bu işlemin bir rutin olduğunu ve model geçiş dönemlerinde aynı işlemlerin önceki yıllarda da yapıldığını bildirdi.

İzmit fabrikasında üretilen araçların yüzde 90'a yakınının ihraç edildiğinin altını çizen Hyundai yetkilileri, fabrikadaki üretime ara verme kararının iç pazardaki daralma ile ilgisinin olmadığını aktardı.