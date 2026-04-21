Hyundai’nin İzmit’te üreteceği IONIQ ailesinin en yeni üyesi IONIQ 3, Milano Tasarım Haftası’ndaki dünya prömiyerinde tanıtıldı.

Yeni “Aero Hatch” tasarım felsefesiyle şekillenen otomobilin, aerodinamik verimlilik ile geniş iç hacmi bir araya getirdiği belirtiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Android Automotive OS (AAOS) tabanlı Pleos Connect bilgi-eğlence sistemi, Avrupa’daki bir Hyundai modelinde ilk kez sunuluyor.

IONIQ 3’ün üretimi, Ağustos’ta Hyundai’nin İzmit fabrikasında başlayacak ve 40’tan fazla ülkeye ihraç edilecek.

"ELEKTRİKLİ MOBİLİTEYİ ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİYOR"

Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve CEO’su Xavier Martinet, yeni modelle ilgili olarak, "IONIQ 3, Hyundai’nin Avrupa’daki elektrikli araç ürün gamında önemli bir rol oynuyor. IONIQ markasının tasarım, ileri teknoloji ve insan odaklı yaklaşım gibi temel değerlerini, günlük kullanıma uygun kompakt bir formatta sunuyor. IONIQ 3 ile elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getiriyoruz. Model, IONIQ 5 ve IONIQ 6’yı tamamlayarak şehir yaşamına ve aile kullanımına uyum sağlayan, aynı zamanda kalite, güvenlik ve verimlilikten ödün vermeyen bir alternatif sunuyor" dedi.

2 FARKLI BATARYA İLE GELECEK

Hyundai Motor Grubu’nun Elektrik-Global Modüler Platformu (E-GMP) üzerine inşa edilen model, 400 volt elektrik mimarisiyle verimlilik, menzil ve şarj performansı sunuyor.

Yeni modelde iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. Standart menzilli batarya, 344 km’nin üzerinde (WLTP) bir değer sunarken uzun menzilli batarya ise 496 km’nin üzerinde (WLTP) bir menzile sahip olacak.

42.2 kWh standard versiyon LFP tip batarya, 61 kWh (Long range) ise NCM batarya kullanacak.

Her iki model de önde konumlu elektrik motora ve önden çekiş sistemine sahip olacak. Üç farklı sürüş modu ve diğer IONIQ modellerinde olduğu gibi geri kazanım özellikli rejenerasyon sistemiyle donatılacak.

Model, 11 farklı dış renk, farklı iç mekân kombinasyonları ve 16,17,18 ve 19 inç jant seçenekleri ile kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca, daha fazla sportiflik ve N ruhunu yaşamak isteyenler için geliştirilen IONIQ 3 N Line ise dinamik detaylarıyla daha çarpıcı bir görünüm sunuyor.