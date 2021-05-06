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HaberlerOtomobilHyundai Kona N tanıtıldı - haberler
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Kona'ya 280 beygir güç geldi

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, performanslı model serisi N ailesine b-SUV modeli Kona'yı da ekledi. 2.0 lt’lik turbo motoruyla 280 beygir güç ve 392 Nm tork üreten Kona N, 5.5 saniyede 0-100 km/s hıza çıkabiliyor. Araçta standart Kona'dan farklı olarak Elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (E‑LSD),hafifletilmiş 19 inç N Racing jantlar, Kalkış Kontrolü (N Launch Control),Değişken Egzoz Sistemi ve N Grin Kontrol Sistemi gibi teknik özellikler de bulunuyor. Hyundai'nin, 2022 yılına kadar toplamda 18 adet N ve N Line serisi otomobil üretmiş olacağı kaydedildi

Hyundai Kona N tanıtıldı - haberler
HABERTURK.COM

N markasıyla birlikte ürettiği otomobillere performanslı motor seçenekleri ekleyen Hyundai, son olarak B-SUV modeli Kona'nın N versiyonunu tanıttı.

Kona N'de, yeni nesil 8 ileri ıslak tip çift kavramalı bir şanzımana (N DCT) yer verildiği belirtilirken, otomobilin 2.0 lt turboşarjlı GDI motorundan 280 beygir güç ve 392 Nm tork ürettiği açıklandı. Ayrıca, Kona N'nin 5.5 saniyede 0-100 km/s hıza çıktığı ve son hızının ise 240 km/s olduğu belirtildi.

Standart Kona'ya göre bir takım farklılıkları bulunan Kona N'de, Elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (E‑LSD),hafifletilmiş 19 inç N Racing jantlar, Kalkış Kontrolü (N Launch Control),Değişken Egzoz Sistemi ve N Grin Kontrol Sistemi gibi teknik özellikler bulunuyor.

N Grin Kontrol Sistemi'nin beş farklı sürüş modu ile eşleştirilerek sürücüye özelleştirme sunduğu kaydedildi. Verilen bilgiye göre, Eco, Normal, Sport, N ve Custom olarak belirlenen bu sürüş modları, motorun çalışma prensibini, stabilite kontrolünü (ESP),egzoz sesini ve direksiyon sertliğini seçilen moda göre ayarlayarak aracın karakterini anlık olarak değiştiriyor.

Genel hatları ile kardeşleriyle benzer bir atmosfere sahip olan kabinde birçok Hyundai modelinde karşımıza çıkan 10.25 inç bilgi-eğlence ve dijital gösterge sisteminde de N modu bulunuyor. Bu kapsamda, tur süresi, G kuvveti, turbo basıncı, yağ sıcaklık ve kalkış kontrolü gibi değerler bu ekrandan takip edilebiliyor.

Hyundai'nin, 2022 yılına kadar toplamda 18 adet N ve N Line serisi otomobil üretmiş olacağı kaydedildi

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