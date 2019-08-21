Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.
Bu markalardan Hyundai'nın Tucson modelinin satış fiyatı 195 bin 50 TL'den başlıyor.
|2019 Model Yıl
|Tavsiye Edilen Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış Fiyatı
|Tavsiye Edilen Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı
|1.6 CRDI 7 İleri DCT Style Plus (Dizel)
|230.260 TL
|207.050 TL
|195.050 TL
|1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite 4x2 (Dizel)
|237.920 TL
|233.020 TL
|233.020 TL
|1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite RED 4x2 (Dizel)
|237.920 TL
|233.020 TL
|233.020 TL
|1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite 4x4 (Dizel)
|248.900 TL
|243.400 TL
|243.400 TL
|1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite RED 4x4 (Dizel)
|248.900 TL
|243.400 TL
|243.400 TL
|1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite Plus 4x4 (Dizel)
|287.950 TL
|282.450 TL
|282.450 TL
|1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite Plus RED 4x4 (Dizel)
|287.950 TL
|282.450 TL
|282.450 TL
Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, otomatik şanzıman ile tercih edilebiliyor.
Tucson'un sadece dizel motor seçeneği bulunuyor.
Hyundai'nın bir diğer modeli i20 ise 85 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
|2019 Model Yıl
|Tavsiye Edilen Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış Fiyatı
|Tavsiye Edilen Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı
|1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
|103.400 TL
|100.400 TL
|85.400 TL
|1.2 MPI 5 İleri Düz Style (Benzinli)
|108.980 TL
|106.980 TL
|91.980 TL
|1.2 MPI 5 İleri Düz Style Pan (Benzinli)
|113.440 TL
|111.440 TL
|96.440 TL
|1.2 MPI 5 İleri Düz Style Pan M/Media (Benzinli)
|116.510 TL
|114.510 TL
|99.510 TL
|1.2 MPI 5 İleri Düz Elite Pan Smart (Benzinli)
|128.790 TL
|126.790 TL
|114.790 TL
|1.4 MPI 4 İleri Otomatik Jump (Benzinli)
|111.670 TL
|109.170 TL
|94.170 TL
|1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style (Benzinli)
|118.360 TL
|115.860 TL
|100.860 TL
|1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design (siyah tavan seçeneği) (Benzinli)
|120.590 TL
|118.090 TL
|103.090 TL
|1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design M/Media (siyah tavan seçeneği) (Benzinli)
|127.810 TL
|125.310 TL
|113.310 TL
|1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan (Benzinli)
|127.250 TL
|120.636 TL
|105.636 TL
|1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan M/Media (Benzinli)
|130.310 TL
|127.810 TL
|115.810 TL
|1.4 MPI 4 İleri Otomatik Elite Pan Smart (Benzinli)
|132.080 TL
|128.680 TL
|116.680 TL
|1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style M/Media (Benzinli)
|132.110 TL
|128.310 TL
|116.310 TL
|1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Pan M/Media (Benzinli)
|135.170 TL
|129.920 TL
|117.920 TL
|1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Smart Pan (Benzinli)
|139.010 TL
|134.110 TL
|122.110 TL
|1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Pan Smart Safety (Benzinli)
|141.010 TL
|136.110 TL
|124.110 TL
|1.4 CRDI 6 İleri Düz Jump (Dizel)
|120.410 TL
|118.410 TL
|103.410 TL
|1.4 CRDI 6 İleri Düz Style (Dizel)
|130.020 TL
|127.770 TL
|115.770 TL
|1.4 CRDI 6 İleri Düz Style Pan (Dizel)
|134.010 TL
|131.810 TL
|119.810 TL
|1.4 CRDI 6 İleri Düz Style Pan M/Media (Dizel)
|136.260 TL
|133.060 TL
|121.060 TL
|1.4 CRDI 6 İleri Düz Elite Pan Smart (Dizel)
|142.190 TL
|140.990 TL
|128.990 TL
|1.0 T-GDI 7 İleri DCT Active Elite Smart (Benzinli)
|134.560 TL
|129.960 TL
|117.960 TL
|1.4 MPI 4 İleri Otomatik Active Elite Smart (Benzinli)
|131.240 TL
|128.240 TL
|116.240 TL
PAZAR DARALDI
Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.
Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.
Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.
Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.
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