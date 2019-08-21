Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Hyundai'nın Tucson modelinin satış fiyatı 195 bin 50 TL'den başlıyor.

2019 Model Yıl Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 1.6 CRDI 7 İleri DCT Style Plus (Dizel) 230.260 TL 207.050 TL 195.050 TL 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite 4x2 (Dizel) 237.920 TL 233.020 TL 233.020 TL 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite RED 4x2 (Dizel) 237.920 TL 233.020 TL 233.020 TL 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite 4x4 (Dizel) 248.900 TL 243.400 TL 243.400 TL 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite RED 4x4 (Dizel) 248.900 TL 243.400 TL 243.400 TL 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite Plus 4x4 (Dizel) 287.950 TL 282.450 TL 282.450 TL 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite Plus RED 4x4 (Dizel) 287.950 TL 282.450 TL 282.450 TL

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, otomatik şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Tucson'un sadece dizel motor seçeneği bulunuyor.

Hyundai'nın bir diğer modeli i20 ise 85 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

2019 Model Yıl Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 103.400 TL 100.400 TL 85.400 TL 1.2 MPI 5 İleri Düz Style (Benzinli) 108.980 TL 106.980 TL 91.980 TL 1.2 MPI 5 İleri Düz Style Pan (Benzinli) 113.440 TL 111.440 TL 96.440 TL 1.2 MPI 5 İleri Düz Style Pan M/Media (Benzinli) 116.510 TL 114.510 TL 99.510 TL 1.2 MPI 5 İleri Düz Elite Pan Smart (Benzinli) 128.790 TL 126.790 TL 114.790 TL 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Jump (Benzinli) 111.670 TL 109.170 TL 94.170 TL 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style (Benzinli) 118.360 TL 115.860 TL 100.860 TL 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design (siyah tavan seçeneği) (Benzinli) 120.590 TL 118.090 TL 103.090 TL 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design M/Media (siyah tavan seçeneği) (Benzinli) 127.810 TL 125.310 TL 113.310 TL 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan (Benzinli) 127.250 TL 120.636 TL 105.636 TL 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan M/Media (Benzinli) 130.310 TL 127.810 TL 115.810 TL 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Elite Pan Smart (Benzinli) 132.080 TL 128.680 TL 116.680 TL 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style M/Media (Benzinli) 132.110 TL 128.310 TL 116.310 TL 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Pan M/Media (Benzinli) 135.170 TL 129.920 TL 117.920 TL 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Smart Pan (Benzinli) 139.010 TL 134.110 TL 122.110 TL 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Pan Smart Safety (Benzinli) 141.010 TL 136.110 TL 124.110 TL 1.4 CRDI 6 İleri Düz Jump (Dizel) 120.410 TL 118.410 TL 103.410 TL 1.4 CRDI 6 İleri Düz Style (Dizel) 130.020 TL 127.770 TL 115.770 TL 1.4 CRDI 6 İleri Düz Style Pan (Dizel) 134.010 TL 131.810 TL 119.810 TL 1.4 CRDI 6 İleri Düz Style Pan M/Media (Dizel) 136.260 TL 133.060 TL 121.060 TL 1.4 CRDI 6 İleri Düz Elite Pan Smart (Dizel) 142.190 TL 140.990 TL 128.990 TL 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Active Elite Smart (Benzinli) 134.560 TL 129.960 TL 117.960 TL 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Active Elite Smart (Benzinli) 131.240 TL 128.240 TL 116.240 TL

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.