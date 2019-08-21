Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobil

Hyundai Tucson modelinin satış fiyatı ne kadar? Hyundai i20 fiyatı ne kadar oldu?

Hyundai Tucson ve i20 2019 satış fiyatı belli oldu. Hyundai Tucson ve i20 modellerinin satış fiyatları merak ediliyordu. Yeni araba almak isteyen müşteriler için Hyundai Tucson ve i20 modellerinin satış fiyatlarını inceledik.

Hyundai Tucson

Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor.  Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.

Bu markalardan Hyundai'nın Tucson modelinin satış fiyatı 195 bin 50 TL'den başlıyor.

2019 Model YılTavsiye Edilen Liste FiyatıTavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış FiyatıTavsiye Edilen Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı
1.6 CRDI 7 İleri DCT Style Plus (Dizel)230.260 TL207.050 TL195.050 TL
1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite 4x2 (Dizel)237.920 TL233.020 TL233.020 TL
1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite RED 4x2 (Dizel)237.920 TL233.020 TL233.020 TL
1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite 4x4 (Dizel)248.900 TL243.400 TL243.400 TL
1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite RED 4x4 (Dizel)248.900 TL243.400 TL243.400 TL
1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite Plus 4x4 (Dizel)287.950 TL282.450 TL282.450 TL
1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite Plus RED 4x4 (Dizel)287.950 TL282.450 TL282.450 TL

Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, otomatik şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Tucson'un sadece dizel motor seçeneği bulunuyor. 

Hyundai'nın bir diğer modeli i20 ise 85 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

2019 Model YılTavsiye Edilen Liste FiyatıTavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış FiyatıTavsiye Edilen Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı
1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)103.400 TL100.400 TL85.400 TL
1.2 MPI 5 İleri Düz Style (Benzinli)108.980 TL106.980 TL91.980 TL
1.2 MPI 5 İleri Düz Style Pan (Benzinli)113.440 TL111.440 TL96.440 TL
1.2 MPI 5 İleri Düz Style Pan M/Media (Benzinli)116.510 TL114.510 TL99.510 TL
1.2 MPI 5 İleri Düz Elite Pan Smart (Benzinli)128.790 TL126.790 TL114.790 TL
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Jump (Benzinli)111.670 TL109.170 TL94.170 TL
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style (Benzinli)118.360 TL115.860 TL100.860 TL
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design (siyah tavan seçeneği) (Benzinli)120.590 TL118.090 TL103.090 TL
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design M/Media (siyah tavan seçeneği) (Benzinli)127.810 TL125.310 TL113.310 TL
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan (Benzinli)127.250 TL120.636 TL105.636 TL
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan M/Media (Benzinli)130.310 TL127.810 TL115.810 TL
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Elite Pan Smart (Benzinli)132.080 TL128.680 TL116.680 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style M/Media (Benzinli)132.110 TL128.310 TL116.310 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Pan M/Media (Benzinli)135.170 TL129.920 TL117.920 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Smart Pan (Benzinli)139.010 TL134.110 TL122.110 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Pan Smart Safety (Benzinli)141.010 TL136.110 TL124.110 TL
1.4 CRDI 6 İleri Düz Jump (Dizel)120.410 TL118.410 TL103.410 TL
1.4 CRDI 6 İleri Düz Style (Dizel)130.020 TL127.770 TL115.770 TL
1.4 CRDI 6 İleri Düz Style Pan (Dizel)134.010 TL131.810 TL119.810 TL
1.4 CRDI 6 İleri Düz Style Pan M/Media (Dizel)136.260 TL133.060 TL121.060 TL
1.4 CRDI 6 İleri Düz Elite Pan Smart (Dizel)142.190 TL140.990 TL128.990 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Active Elite Smart (Benzinli)134.560 TL129.960 TL117.960 TL
1.4 MPI 4 İleri Otomatik Active Elite Smart (Benzinli)131.240 TL128.240 TL116.240 TL

PAZAR DARALDI

Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.

Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.

Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.

Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sayıları pompayı geçti
OTOMOBİLSayıları 'pompayı' geçti!
Dacia Duster modelinin satış fiyatı ne kadar? Dacia Sandero fiyatı ne kadar oldu?
OTOMOBİLDacia Duster ve Sandero fiyatı ne kadar?
Honda Civic Sedan modelinin satış fiyatı ne kadar? Honda CR-V fiyatı ne kadar oldu?
OTOMOBİLHonda Civic Sedan satış fiyatı ne kadar?
Fiyatı el yakıyor
OTOMOBİLFiyatı tam 1.3 milyon dolar!
Türkiye'de satışa çıkıyor - haberler
OTOMOBİLTürkiye'de sadece 2 kişide olacak!
Değeri anlaşılamadı
OTOMOBİLYok böyle açık artırma! Fiyatını kimse anlayamadı
2 bin modelin verisini çıkardı
OTOMOBİLOtomobil almak isteyene veri sağlayacak
T-Roc üstünü açtı
OTOMOBİLT-Roc üstünü açtı!
Ar-Ge Merkezi kurdu
OTOMOBİLYeni teknolojileri Ar-Ge'den çıkaracak
Son dakika! Fiyatı dudak uçuklatıyor - haberler
OTOMOBİLBu arabayı sadece 10 kişi satın alabilecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X