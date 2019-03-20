Güney Koreli otomobili üreticisi Hyundai ve Kia, Hindistan merkezli taksi çağırma uygulaması Ola'ya 300 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Atılan adımın, diğer otomobil üreticilerinin Uber, Lyft ve Careem gibi Ola'nın rakibi olan taksi çağırma uygulamalarına yaptıkları yatırımın ardından geldiği belirtiliyor.

Hyundai, Kia ve Ola'nın filo ve mobilite çözümleri geliştirmek üzere birlikte projeler üreteceği kaydedildi. Ayrıca, elektrikli araçlar ve Hindistan pazarına yönelik altyapı geliştirmenin de gelecek planları arasında yer aldığı bildirildi.

İKİ ŞİRKETİN BİRLİKTE EN BÜYÜK YATIRIMI

Ola'ya yapılan yatırım, Hyundai ve Kia'nın bugüne kadar birlikte gerçekleştirdikleri en yüksek tutarlı işlem olarak kaydedildi. Öyle ki, Hyundai ve Kia geçen yıl da Ola'nın Singapur merkezli rakibi Grab'e 275 milyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirmişti.

Öte yandan, söz konusu yatırımın Kia'nın Hindistan'da üretime başlamasına az bir süre kala yapılması ise dikkat çekiyor. Hyundai'nin ise bir süredir Hindistan'da üretimi devam ediyor.

Ola'nın diğer yatırımcıları arasında ise SoftBank ve Tencent gibi Uzakdoğulu yatırımcılar bulunuyor.