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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: “IBAN dolandırıcılığına” müstakil suç tanımı: Etki analizi bekleniyor - haberler | Son dakika haberleri

        “IBAN dolandırıcılığına” müstakil suç tanımı: Etki analizi bekleniyor

        AK Parti, 12. Yargı Paketinde IBAN dolandırıcılığıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendiriyor. Bu hafta Yargıtay, istinaf, yerel mahkemeler ve ceza daireleri Meclis'te AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlamayacağı ele alınacak. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 16 Haziran 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        "IBAN dolandırıcılığına" müstakil suç tanımı

        Meclis’e sunulması beklenen 12. Yargı Paketi’nde, son aylarda gündeme gelen IBAN dolandırıcılığına yönelik düzenlemenin yer alıp almayacağı merak konusu. AK Parti, etki analizini inceledikten sonra düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığına karar verecek.

        IBAN kiralama veya başkasına kullandırma başlı başına müstakil bir suç değil. Ancak kullanım amacına ve sonuçlarına göre “dolandırıcılık” veya “suç gelirlerini aklama” kapsamında değerlendiriliyor. Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesine göre nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

        ETKİ ANALİZİ SUNULACAK

        Bu hafta Meclis’e sunulması beklenen 12. Yargı Paketi’nde IBAN dolandırıcılığına ilişkin bir düzenlemeye yer verilip verilmeyeceği değerlendiriliyor. Bu hafta Yargıtay, istinaf, yerel mahkemeler ve ceza daireleri Meclis’te AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçuna yönelik bir tarif gerekip gerekmediğine yer verilecek.

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        DÜZENLEME OLURSA SUÇ OLARAK TANIMLANACAK

        Bir düzenleme yapılmasına karar verilirse IBAN dolandırıcılığı müstakil bir suç olarak tanımlanacak. AK Parti kaynakları, bilerek ve kasten IBAN’ını kullandırma suçunun tarifinin yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, nitelikli dolandırıcılık suçu yerine bu kişilere daha hafif bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Düzenleme olması halinde IBAN dolandırıcılığı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde.

        BU HAFTA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

        Etki analizlerinin AK Parti Grubu tarafından değerlendirilmesinin ardından düzenlemeye 12. Yargı Paketi’nde yer verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Paketin bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyor.

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