İBB'den Eyüpsultan-Bayrampaşa hattı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı metro hattı ve Haliç tramvay hattıyla entegre olacak Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımının devam ettiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, tamamlandığında toplam uzunluğu 3.2 kilometre olacak hattın, 5 istasyon ve 7.45 dakika yolculuk süresiyle hizmet vereceği belirtilerek, belediyenin bu projeyle İstanbullulara daha konforlu bir ulaşım deneyimi sunmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, hattın T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattıyla birlikte çalışacağına dikkati çekilerek, "Ortak bir işletme olacak Eminönü-Alibeyköy ve Eyüpsultan-Bayrampaşa hatları, Feshane ortak istasyonundan sonra iki ayrı güzergah olarak ayrılacak. Bu sayede Eyüpsultan-Bayrampaşa raylı sistem hattının da tamamlanmasıyla Eminönü-Alibeyköy ve Eminönü-Bayrampaşa arasında İstanbullulara aktarmasız hizmet sunulacak. 2027'de hizmete hazır hale gelmesi planlanan hat şu anda yüzde 6 oranında tamamlandı" ifadelerine yer verildi.