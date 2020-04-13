AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele edilen günlerde, İBB WiFi aracılığıyla sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına aylık 30 GB ücretsiz internet hizmeti sunulmaya devam edilecek.

Yeni eklenecek noktalarla daha da yaygınlaştırılması hedeflenen İBB WiFi, halihazırda meydan, park, kültür merkezi, spor tesisi ve turistik alanın olduğu 3 bin 735 lokasyonda 3,8 milyon kullanıcıya ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

Ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcıların, akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB WiFi kablosuz ağına bağlanması gerekiyor.

Ücretsiz İBB WiFi hizmeti verilen hastaneler ise şöyle:

"Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, Başakşehir Devlet Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Çatalca Devlet Hastanesi, Bezmialem Hastanesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Yakacık Çocuk ve Doğum Hastanesi, Yavuz Selim Devlet Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi, Sancaktepe Diş Hastanesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Devlet Hastanesi, Ümraniye Devlet Hastanesi, Üsküdar Devlet Hastanesi, Validebağ Hastanesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi."