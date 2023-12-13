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        Haberler Gündem Politika İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan dün istifa etti, bugün yeniden seçildi, şimdi ihraç talebi

        İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan dün istifa etti, bugün yeniden seçildi, şimdi ihraç talebi

        İyi Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, dün istifa etmişti fakat bugün 8 İyi Partili İBB üyesinin 7'sinin oyuyla yeniden seçildi. İl Başkanı açıklama yaptı; kararın altına imza atanlar kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Habertürk'ten Esra Toptaş'ın haberi...

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 13.12.2023 - 21:53 Güncelleme: 13.12.2023 - 22:05
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        İstifa, yeniden seçim ve ihraç talebi
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        İYİ Parti’nin İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP ile işbirliğini savunduğu için dün istifa ettirilmişti. İbrahim Özkan, istifasını “Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık ‘Hür ve Müstakilim’ İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum” diyerek duyurmuştu.

        Bugün ise ilginç bir gelişme oldu, İyi Parti İBB Grubu İbrahim Özkan’ı yeniden İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili olarak yeniden seçti. Dün istifa eden İbrahim Özkan’la konuştum. Özkan, “Ben istifa ettikten sonra gruptaki arkadaşlara kendi aranızdan yeni birini seçin dedim. Onlar da gizli oylamada benim adımı vermiş, 8 üyeden 7’si beni seçmiş, bir arkadaşımız da boş oy kullanmıştır” açıklamasını yaptı.

        Hatırlatacak olursam; Önce geçen hafta İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) yerel seçimlere ittifaksız gitme kararı aldı. Ardından İyi Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından ‘Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz’ paylaşımıyla partisinin CHP ile ittifak yapmama kararına bir tepki göstermişti. Bu tepki üzerine de Genel Başkan Meral Akşener’in İbrahim Özkan’ın istifasını isteğini haberleri düştü. İbrahim Özkan da “Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık ‘Hür ve Müstakilim’ İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum” dedi.

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        İHRAÇ TALEBİ

        İbrahim Özkan’ın bugün yeniden seçilmesi üzerine İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun’dan da şu açıklama geldi: “İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir.

        Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir.”

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        #İbrahim Özkan
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