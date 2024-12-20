İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işaret dili için 200 saat ve 7 ay sürecek bir eğitim programı başlattı. Eğitim sonunda MEB onaylı sertifika alacaklar katılımcılar, haftada iki gün olmak üzere üç saat eğitim görecek. Peki, işare dili eğitimi ne zaman başlıyor, nerede yapılacak ve başvuru tarihleri nedir? İşte, detaylar...