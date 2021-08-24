İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni tiyatro sezonunu yepyeni bir repertuvarla açıyor. Yeni sahneleri, Türkiye prömiyeri yapacak müzikalleri, tarihi oyunları, tiyatromuzun klasik eserleriyle, dolu bir program hazırlandı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki Yaz Oyunları gösterimleri devam ediyor.

İlkini Pollyanna ile yaptığı Yaz Oyunları’nın devamında, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi 7 Eylül 2021 Salı, Hastalık Hastası 9 Eylül 2021 Perşembe ve 11 Eylül 2021 Cumartesi Antigone sahnelenecek.Harbiye Açıkhava Sahnesi Yaz Oyunları saat 21.00’de başlayacak.

Hem yeni sezon oyunlarımızın hem de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Yaz Oyunlarının biletleri, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunuluyor.

Seyirciler İBB Şehir Tiyatroları gişelerinden, saat 12:00’de ise https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinden ve mobil uygulamamızdan biletlerini alabilir.

RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKÂYESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri. Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor.

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, Şükrü Türen, Şirin Asutay Ersin Sanver, Besim Demirkıran, Elif Verit rol alıyor.

ANTİGONE

Devletin olmazsa olmaz yasası, bireyin vicdanında karşılığını bulamazsa, iktidarın elinde tuttuğu iki ucu kızgın demir kimi yakar?

Sophokles’in binlerce yıl önce kaleme aldığı aynı adlı oyunundan uyarlanan Antigone’de; aynı savaşta birbirini öldüren, ama biri kahraman diğeri hain ilan edilen iki kardeşine de, son görevini yapmakta kararlı olan Antigone ile; devletin varlığıyla kendi varlığını eş tutan Kreon’un buyruklarından geri adım atmayan duruşu karşı karşıya geliyor.

İnsanlığın tüm kadim deneyimleri tarihe gömülürken yine de çözülmeyen, kaybolmayan çelişkilerimizi sahneye getiren “Antigone”, dünden bu günü tartışıyor.

Sabahattin Ali’nin çevirdiği Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Aslı Menaz, Cengiz Tangör, Destan Batmaz, Gözde İpek Köse, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Zafer Kırşan rol alıyor.