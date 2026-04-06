İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 16'ncı duruşma

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 89'u tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 16'ncı duruşması başladı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, bazı CHP'li milletvekilleri ve tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, geçen hafta 18 sanığın tahliye edildiğini hatırlatarak , "Gerçekte onlarca mağdur kişinin her gün özgürlüklerinden alınan bir gün olması can yakıyor, bedeli ödenmeyecek bir zaman dilimine dönüştüğünü ifade etmek isterim. Buradaki yargılama sürecinin hepimiz için çok önemli, yaşamsal bir dayanak olan yüce Türk yargısının itibarına da çok büyük katkı sunduğunu ve sunacağını, alınan her kararla eksi ya da pozitif yönüyle katkı sunacağını da belirtmek zorundayım." şeklinde beyanda bulundu.

Kendisine göre birçok insanın burada masum olduğunu ve tamamının tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, ay sonunu veya ara kararı beklemenin dışında atılacak adımların adalete büyük katkı sunacağına inandığı söyledi.

Duruşma, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Seyfullah Demirel’in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.