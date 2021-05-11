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İBE'nin tasarımdan iş geliştirmeye 'Gaming' eğitimleri başlıyor

İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü (İBE) oyun sektöründe yazılım dışında bilinmesi gereken konuları “Tasarımdan İş Geliştirmeye ‘Gaming’ Eğitim Programı’nda buluşturdu. Üst düzey yöneticiler ve pazarlama profesyonelleri başta olmak üzere sektöre yatırıma hazırlananlar ve iş geliştirme alanında çalışanları hedefleyen program ile oyun sektöründe yeni başarı hikayeleri için ilham yaratması hedefleniyor.

İBE'nin tasarımdan iş geliştirmeye 'Gaming' eğitimleri başlıyor - Haberler
HABERTURK.COM

“Bilimi seç, kanıta bak!” mottosuyla kurulan İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü (İBE),eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Bahçeşehir University Game Lab (BUG) işbirliğinde hazırlanan “Tasarımdan İş Geliştirmeye ‘Gaming’ Eğitim Programı”nda oyun sektörünün dinamikleri, alanında uzman akademisyenler aracılığıyla katılımcılara aktarılacak.

Üst düzey yöneticiler ve pazarlama profesyonelleri başta olmak üzere sektöre yatırıma hazırlananlar ile iş geliştirme alanında çalışanları hedefleyen program, yeni başarı hikayelerine ilham yaratmaya odaklanıyor. Oyun sektöründe yer alan, geliştirdikleri oyunları daha iyi hale getirmek isteyen ya da bir yayıncı ile görüşmeye hazırlananlar için de kılavuz niteliği taşıyan eğitim programı, sektöre merak duyanlara da hitap ediyor.

Oyun kültüründen tarihine, hypercasual oyunlardan rol yapma oyunlarının mekaniklerine, oyun tasarımından gelir kazanma ve iş geliştirme yöntemlerine kadar birçok konu, program kapsamında yer alıyor. 18 Mayıs tarihinde başlayacak ve 8 hafta sürecek eğitim programı, 18 Temmuz tarihinde proje sunumları ile final yapacak.

YOL HARİTASI SUNACAK

BUG’un alanında uzman akademisyenleri tarafından verilecek 8 haftalık eğitimi içeren program, oyun anlatı teknikleri, algılara hitap eden iyi bir oyunun prensipleri, monetizasyon kurgusu, içerik ve tasarım geliştirme, yeni iş modelleri ve gelir elde etme yöntemleri, yeni iş fırsatları gibi başlıklardan oluşuyor.

Son yıllarda yaptıkları başarılı uygulamalarla sektörün gelişimine liderlik eden Gram Games, Peak Games, Masomo ve Rollic Games gibi markaların başarı hikayeleri de programda işlenecek. Konu başlıkları ve markaların başarı hikayelerinden hareketle sektörün ekonomik büyüme potansiyeli ve iş fırsatlarını üzerinde durulacak olan programla, sektöre yatırım yapmaya hazırlanan yöneticiler açısından sektörün iletişim ve yatırım süreçlerine ilişkin kapsamlı bir yol haritası sunulacak.

“Tasarımdan İş Geliştirmeye ‘Gaming’ Eğitim Programı”nda eğitmenler ise Dr. Ertuğrul Süngü (BUG),Dr. Çakır Aker (BUG),Tansu Kendirli (OYUNDER) ve Dr. Altuğ Işığan (BUG) eğitmen olarak yer alıyor.

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