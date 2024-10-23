İbrahim Hacıosmanoğlu, Aleksander Ceferin ve Ali Koç buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ve Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile İstanbul'da düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Yemekte Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş ile UEFA Yönetim Ofisi Kıdemli Müdürü İlker Uğur da yer aldı.