İbrahim Hacıosmanoğlu: Bunları yenemedikten sonra Amerika'ya gitmeyelim!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın Romanya ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, "Hep istiyoruz, millet olarak istiyoruz. Cenabı Allah, yarından başlayıp iki sınavı başarıyla geçmeyi nasip etsin. Dünya Kupası bizi bekliyor. İnşallah gidip orada başarılı oluruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

"BUNLARI YENEMEDİKTEN SONRA AMERİKA'YA GİTMELEYİM"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası grupları için oldukça iyi bir kura çektiklerini belirterek, "Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ve Slovakya... Bunları yenemedikten sonra da Amerika'ya da gitmeyelim yani" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL KURA ÇEKTİK"

"Hep söyledim, bazı arkadaşlar alınıyor ama kimseye karaktersiz demiyorum, çok iyi bir takımımız var kalite ve karakter yapısı olarak. Her şeyi hak ediyorlar. Çok güzel bir kura çektik Amerika'da. Cenabı Allah, şu iki maçı kazasız atlatmayı nasip etsin."