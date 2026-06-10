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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım İbrahim Hacıosmanoğlu kaza geçiren polis Tyler McGhee'yi ziyaret etti

        İbrahim Hacıosmanoğlu kaza geçiren polis Tyler McGhee'yi ziyaret etti

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün milli takım kafilesine eşlik ederken kaza geçiren polis memuru Tyler McGhee'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        Hacıosmanoğlu kaza geçiren polisi ziyaret etti

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, hastanede tedavi süren polis memurunu ziyaret eden Hacıosmanoğlu, McGhee'ye Hakan Çalhanoğlu forması ve turnuva topu hediye etti.

        Tyler McGhee de Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek, A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarılar diledi.

        A Milli Futbol Takımı'nın Arizona'da yaptığı ilk antrenmanın ardından kafile otobüslerine eşlik eden polis memuru Tyler McGhee'ye yaşadığı kazanın ardından ilk müdahaleyi milli takım sağlık ekibi yapmıştı.

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