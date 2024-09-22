Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Hatipoğlu: Fenerbahçe'ye kepenk indirttik! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu: Fenerbahçe'ye kepenk indirttik!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi. Mücadele sonrası sarı-kırmızılıların yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, stadyuma çıkan kapıların kepenklerini kapatan sarı-lacivertliler hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 01:10 Güncelleme: 22.09.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "F.Bahçe'ye kepenk indirttik!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, mücadele sonrası galibiyeti kutladı.

        Bir süre sonra sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların tekrar stadyuma çıkmaması için kapıların kepenklerini kapattı.

        Bu durum hakkında G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve F.Bahçe'ye kepenk indirttiklerini söyledi.

        İşte Hatipoğlu'nun açıklamasının tamamı:

        Çok güzel bir galibiyet aldık. Beşte beş ile geldik. Altıda altı ile dönmek istiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Başta hocamız Okan Buruk’a, teknik ekibe, oyuncularımıza, taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir mücadele sergiledik. Hakkımızla, anamızın hak sütü gibi helal bir galibiyetle Kadıköy’den dönüyoruz.

        REKLAM

        Takım olarak çok güzel geldik. Güzel gittik. İstanbul Emniyeti’ne teşekkür etmek istiyorum. Takımımızı son derece iyi karşıladılar. Saha içinde de tedbirleri almışlardı. Dönerken de hiçbir sorunla karşılaşmadık. Maalesef aynı şeyleri deplasman seyircimiz için söyleyemeyeceğim. Stada girişte, bir koridorda insanlığa yakışmayacak şekilde taraftarımız stada alındı. Bayılanlar, fenalık geçirenler oldu. Başkaları yaptığı zaman şikayet edenlerin daha kötüsünü statlarında yapmaları gerçekten üzüntü verici. Samimi olmadıklarını gösteriyor.

        Bugün bir konu da protokol tribününde yaşandı. Yöneticiler olarak galibiyetimizin verdiği gururla fotoğraf çektirirken Fenerbahçe yöneticilerinden sular gönderilmeye başlandı. Maalesef bir kadın yöneticimize, Ece Bora’ya su şişesi isabet etti. Bir kadına su şişesi fırlatarak bu kadar hoşgörüsüz davranmalarını üzüntüyle karşılıyoruz. Kendilerini kınıyoruz. Bunların yaşanmaması lazım.

        Son maçta, kendi sahamızda biliyorsunuz maç bittikten sonra sahaya çıkıp boş tribünlerde sevinenler, bizim seyircimiz varken sahaya girmememiz için kapı yerine sahanın girişine kepenk yaptırmış. Biz Kadıköy’de bu akşam kepenk indirttik. Bu akşam galibiyetimizi soyunma odasında doyasıya kutladık. O kepengi indirmiş olmanın mutluluğuyla da dönüyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor
        İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor
        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife