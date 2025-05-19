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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İbrahim Hatipoğlu: Şampiyonluğu çaldırmadık - Galatasaray Haberleri

        İbrahim Hatipoğlu: Şampiyonluğu çaldırmadık

        Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 00:38 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:38
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        "Şampiyonluğu çaldırmadık"
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        Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılıların 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından konuştu.

        Hatipoğlu, "Aslında bu gece konuşacak çok fazla bir şey yok. Oyuncular sahada muhteşem konuştular. Uzun bir maratondu ve şampiyon olmayı çok istiyorduk. Tüm takımı, hocamızı, taraftarlarımızı, yönetimi tebrik ediyorum. Bu gurur tüm Galatasaraylıların." ifadeleriyle konuşmasını sürdürdü. " dedi.

        "ÇALMAYA ÇALIŞTILAR, ÇALDIRMADIK"

        İbrahim Hatipoğlu, "Tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun. Uzun bir maratondu, zorlu bir maratondu. Biz başarıya ulaştık. Bu şampiyonluğu çaldırmadık. Çok çaldırılmaya çalışıldı ama çaldırmadık. Şampiyonluğun gururunu yaşıyoruz. Başta Okan Hocamız, rekorlarıyla, şampiyonluklarıyla... Müthiş bir performans sergiledi. Okan Hoca ve teknik ekibi, oyuncularımızı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

        "İYİ OLAN KAZANDI!"

        Hatipoğlu, "İyiler sonunda mutlaka kazanır. Bugün iyiler bir kez daha kazandı. Sahada iyi olanlar kazandı. Türkiye'nin her yerinde bu şampiyonluk doyasıya kutlanır inşallah." dedi.

        "FENERBAHÇE MAÇINDAN BERİ..."

        İbrahim Hatipoğlu, "Bu sene bizim için en önemli konu Avrupa'daki sonuçlardı. Orada istediğimiz sonuçları alamadık maalesef ama takımımız daha güçlü özellikle son haftalarda. Fenerbahçe kupa maçından beri müthiş bir oyun oynuyoruz bunu devam ettirerek Şampiyonlar Ligi'nde güzel mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

        "İLK BÜYÜK SEVİNCİMİZ; KADIKÖY"

        İbrahim Hatipoğlu, "Bu sene çok büyük sevinçler yaşadık. İlk büyük sevincimizi Kadıköy'de 3-1'lik galibiyetle yaşadık. Daha sonra da galibiyetler yaşadık. Alanya'daki galibiyet de zor bir galibiyetti. Orada da müthiş bir soyunma odası sevinci yaşanmıştı." sözleriyle açıklamasını bitirdi.

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