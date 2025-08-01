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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İbrahim Kemal Menderes değerlendirdi: Shakhtar - Beşiktaş maçının teknik analizi! - Futbol Haberleri

        İbrahim Kemal Menderes değerlendirdi: Shakhtar - Beşiktaş maçının teknik analizi!

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, konuk olduğu Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. Toplamda 6-2'lik skorla Avrupa Ligi macerası son bulan Beşiktaş yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. HT Spor yorumcusu İbrahim Kemal Menderes, mücadeledeki kritik pozisyonları değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 17:35 Güncelleme: 01.08.2025 - 17:35
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        Shakhtar - Beşiktaş maçının teknik analizi!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, konuk olduğu Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenildi. Toplamda 6-2'lik skorla Avrupa Ligi macerası son bulan Beşiktaş yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

        HT Spor yorumcusu İbrahim Kemal Menderes, Satır Arası programında Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısındaki oyununu mercek altına aldı.

        "Demir Ege ilk maçta alanları boş bıraktı ama Rafa'dan destek alacak ki 3'e 3'ü orada oyanayabilecekler. İlk maçta Orkun'la beraber 3'e 2 kaldı dün de Kartal'la beraber 3'e 2 kaldı. O yüzden Abraham arkasında Rafa'yı görürsek işimiz zor. Rafa'nın oyuncu profili ilerde santrforun yanında gösteriyor."

        "Beşiktaş baskıya gitti, çoğaldı çünkü çalışmış ama maçın daha başı. Oyun disiplini maçın başında yapılabiliyor ama bunu 90 dakika yapabilmek önemli. Beşiktaş bir şeye çalışmış, çalıştığı yerden sonraki perdede sıkıntılar başlıyor. Rafa kaleciye giderse Shakhtar'lı oyuncu boşta kalacak burada Arda hocanın dokunuşu çıkıyor ortaya 6 numara boşta kalıyor. Kaleciye baskı yapmayı eğer Rafa'yı yolluyorsan burada yine çoğunluğu sağlayacak bir orta saha kurman lazım. Rafa kaleciye baskıya gidince orta alan yine Demir Ege ve Kartal'a kaldı."

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