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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses: Evleniyorum - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses: Evleniyorum

        Daha önce üç evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses, yeniden nikâh masasına oturacağını; "Duyduk duymadık demeyin; tüm bekârlara selam olsun ben evleniyorum" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:57
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        İbrahim Tatlıses, sevenlerine müjdeli bir haber verdi. Daha önce üç evlilik gerçekleştiren 72 yaşındaki Tatlıses, evleneceğini açıkladı.

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        "DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN"

        İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda; "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin; tüm bekârlara selam olsun ben evleniyorum" ifadelerine yer verdi.

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        Konuyla ilgili detayları paylaşmayan İbrahim Tatlıses'in kiminle nikâh masasına oturacağı ise merak konusu oldu.

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        7 ÇOCUK BABASI

        İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile ilk evliliğinden Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

        Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.

        Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

        Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

        Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmiş ve 7'nci kez baba olmuştu.

        #İbrahim Tatlıses
        #evlilik
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