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İbrahim Tatlıses ile Filiz Taçbaş milletvekili adayı olamadı

İbrahim Tatlıses, milletvekili adayı olamadı. Tatlıses, AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekili listesindeki 14 aday arasında yer alamadı. Bir diğer ünlü isim olan Filiz Taçbaş da aday gösterilmedi

İbrahim Tatlıses ile Filiz Taçbaş milletvekili adayı olamadı
HABERTURK.COM

İbrahim Tatlıses ile Filiz Taçbaş'ın milletvekili olma arzuları gerçekleşmedi.
Daha önce dört kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de aday olamadı.

Daha önce AK Partiden milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de Şanlıurfa'dan aday gösterilen 14 aday arasında yer alamadı.

Bir diğer ünlü isim Filiz Taçbaş'ın da milletvekili adaylık arzusu gerçekleşmedi. Taçbaş, CHP İzmir 2. Bölge'den aday adayı olmuştu.
Filiz Taçbaş, 14 milletvekili adayı arasına giremedi.

Filiz Taçbaş, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

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