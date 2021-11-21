İbrahim Yıldız: Beklentinin çok ötesinde bir maç

Süper Lig’in üzerinde bir maç izledik. Son yılların en kaliteli karşılaşması izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

14 sarı, 2 kırmızı kartın gösterildiği maç bu anlam da bir rekora sahne oldu. Fatih Terim’in yine kırmızı kart görmesi, Diagne’nin attığı golün VAR’ın uyarısı ile iptal edilmesi maça damga vurdu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, karşılaşma sonrası hakemlerden şikayeti vardı. Konuyu federasyona götüreceklerini, her takımın aynı sorunları yaşadığını dile getiren Elmas bu konuda oldukça kararlı. Elmas’ın haklı olduğu ortada. Uzun süredir hakemlerin yönetiminden rahatsız olan kulüpler sistemin değişmesi için mücadele ediyorlar.

Sistem ne kadar değişirse değişsin, sonuç olarak sahada maçı yöneten hakemin davranışı önem kazanıyor.

Hakemlerin “futbolu bilmedikleri” eleştirileri sıkça söyleniyor. Merkez Hakem Komitesi bu sorunu gidermek için bir arayış içinde. İlerleyen günler de konuyla ilgili bir gelişme bekleniyor.

Karşılaşmaya hakemin damga vurduğu bir gerçek…

Maça iyi başlayan ev sahibi Galatasaray oldu. 50 bin seyircinin desteği ile oyuna daha hakimdi. Kerem’in attığı golden sonra, işin kolay geçeceği sanıldı.

Ancak, Fenerbahçe yenik duruma düştükten sonra oyunu hakimi oldu. Top daha çok Galatasaray alanında oynandı. Galatasaray, savunmaya çekilip kontra toplarla çıkmak istedi.

Sarı-Lacivertli takım Mesut, İrfan gibi üst düzey oyuncularının becerisi ile farkını gösterdi. Bunlara savunma da Min Jae ve Berke’de katılınca ortaya iyi bir takım çıktığını gördük. Pereira, 4’lü savunma oyuna başlayarak olması gerekeni yapmıştı. Israr ettiği sistemi değiştirmekle hem kendini kurtardı. Hem de, Fenerbahçe’yi yarışın içinde tuttu.

Tartışılan genç kaleci Berke, yaptığı kurtarışlarla kendini kanıtladı. Şüpheleri ortadan kaldırdı. Büyük bir maçın kahramanı olmayı başardı.

Bir kez daha gördük ki, Mesut gibi bir yıldızın sahada olması çok değerli. Bir süredir küstürülen yıldız oyuncu attığı golle kalitesini de bir kez daha gösterdi. Pereira’nın inadını kıran başkan Ali Koç, ne kadar haklı olduğunu da kanıtlamış oldu.

Galatasaray, yenildiği maçta çok pozisyon buldu. Ancak, bunları değerlendirme konusunda başarılı olamadı. Fatih Terim’in genç oyunculara güvenmesi çok güzel. Ancak, büyük maçlarda, tecrübeli oyuncuların değerini söylemeye gerek yok. Diağne, Halil’in yerine oyuna ilk 11’de başlasa sonuç nasıl olurdu diye sormak herkesin hakkı.

Elinde çok iyi oyuncular olan Fatih Terim, orta saha sorununu çözmek zorunda. Takımı organize edecek bir oyuncuya gereksinim var. Beklerin oyuna katkısı da sorgulanmalı.

Fenerbahçe, 10 kişi ile Galatasaray’ı deplasmanda yenmenin sevincini yaşıyor haklı olarak. Hakemin yönetimi ne kadar tartışılırsa tartışılsın; oynanan oyun kalite, mücadele, tempo, pozisyon, heyecan adına kolay, kolay unutulmayacak.