İbrahim Yıldız: "Beşiktaş'ın ahtapotu: Atiba"

Kasımpaşa yenilgisi Beşiktaş'a iyi bir ders olmuş. Hata yapmanın faturasının ağır olduğunu gördüler. Sergen Yalçın oyuncularına bu yenilginin nedenlerini anlatırken hataları ısrarla birkaç kez anlatmış anlaşılan Alanya maçına bakınca bunu görüyoruz.

İki iyi futbol oynayan takımın maçını izlemek keyif verdi. Paslaşmalar, pozisyon bolluğu, şutlar, mücadele futbol zevkini artırdı. Bu maçın seyircisiz oynanmasına çok yazık oldu. Şüphesiz ekran başında izleyenler şanslıydı. Şampiyonluk yarışının en iddialı takımı Beşiktaş, ligin başarılı takımı Alanyaspor'u net skorla yenerken, yine bildiğimiz oyunu oynadı.

Sergen Yalçın'ın en büyük avantajı ideal kadroyu oluşturması. Sezon başından bu yana neredeyse aynı 11 le maça başlıyor. İstikrar da başarıyı getiriyor. Kime sorsanız Beşiktaş in kadrosunu söyler. Oyuna kimin ne zaman gireceği, hangi maçta Necip in direk oynayacağı artık ezberlendi. Bu yapının ne kadar önemli olduğunu her maçta görüyoruz. İşte, Beşiktaş'ı diğer takımlardan ayıran hatta bir adım öne çıkaran fark bu anlayış ve kadro detayında yatıyor.

Maça gelince, zor gibi gözükmesine rağmen kolay bir galibiyet oldu. İlk golün ardından verilen pozisyonlar büyük hataydı. Alanyasporlu oyuncuların beceriksizliği Beşiktaş adına şans oldu. Ardından direkten dönen 3 top ise şanssızlıktı. İkinci maçına çıkan Cenk yine golünü atarak, Aboubakar'ın yokluğunu aratmadı.

Beşiktaş, ayağa iyi top yapan, oyunu rakip alana yıkan güçlü bir takım. Çok rahat pozisyona giriyorlar. Kanat oyunu ve oyuncuları etkili. Ancak bu takımın çok önemli bir lideri var. 38 yaşındaki futbolun ihtiyarı Atiba. Bu oyuncunun performansı karşısında şaşırmamak elde değil. Her maç neredeyse aynı tempo, aynı mücadele. 20'lik gençlerin çoğunu cebinden çıkarır. Kalitesine yalnızca oyun değil adamlığını da eklemiş bir isim. Beşiktaş adına Atiba'nın varlığı çok değerli. Sahanın her yerinde o var. Yorulmak kelimesi onun için yok hükmünde. Atılan 3 golde yine onun imzası vardı. Beşiktaş'ın ahtapotu gibi. Eli ayağı kafası bacağı anlayacağınız her yeriyle topu kapıyor, yönlendiriyor. Müthiş etkili bir isim.

Alanyaspor iyi oyunla dikkat çeken bir takım. Yüksek tempoda oynamıyorlar. Teknik özellikleri olan oyunculara sahipler. Rakip alanda etkileri ortada. Son vuruşları iyi yapamama sorunları var. Topa sahip olma pozisyona girmek ne kadar değerliyse savunmanın da o kadar önemli olduğunu bilmeliler. Önemli olan iyi oyunu skora yansıtabilmek.