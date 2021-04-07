İbrahim Yıldız: "Beşiktaş'ın ahtapotu: Atiba"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

İbrahim Yıldız: "Beşiktaş'ın ahtapotu: Atiba"

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yenerken geceye Atiba damga vurdu. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız maçı kaleme alırken üç golün de hazırlayıcısı olan Atiba'ya dikkat çekti

İbrahim Yıldız:

Kasımpaşa yenilgisi Beşiktaş'a iyi bir ders olmuş. Hata yapmanın faturasının ağır olduğunu gördüler. Sergen Yalçın oyuncularına bu yenilginin nedenlerini anlatırken hataları ısrarla birkaç kez anlatmış anlaşılan Alanya maçına bakınca bunu görüyoruz.

İki iyi futbol oynayan takımın maçını izlemek keyif verdi. Paslaşmalar, pozisyon bolluğu, şutlar, mücadele futbol zevkini artırdı. Bu maçın seyircisiz oynanmasına çok yazık oldu. Şüphesiz ekran başında izleyenler şanslıydı. Şampiyonluk yarışının en iddialı takımı Beşiktaş, ligin başarılı takımı Alanyaspor'u net skorla yenerken, yine bildiğimiz oyunu oynadı.

Sergen Yalçın'ın en büyük avantajı ideal kadroyu oluşturması. Sezon başından bu yana neredeyse aynı 11 le maça başlıyor. İstikrar da başarıyı getiriyor. Kime sorsanız Beşiktaş in kadrosunu söyler. Oyuna kimin ne zaman gireceği, hangi maçta Necip in direk oynayacağı artık ezberlendi. Bu yapının ne kadar önemli olduğunu her maçta görüyoruz. İşte, Beşiktaş'ı diğer takımlardan ayıran hatta bir adım öne çıkaran fark bu anlayış ve kadro detayında yatıyor.

Maça gelince, zor gibi gözükmesine rağmen kolay bir galibiyet oldu. İlk golün ardından verilen pozisyonlar büyük hataydı. Alanyasporlu oyuncuların beceriksizliği Beşiktaş adına şans oldu. Ardından direkten dönen 3 top ise şanssızlıktı. İkinci maçına çıkan Cenk yine golünü atarak, Aboubakar'ın yokluğunu aratmadı.

Beşiktaş, ayağa iyi top yapan, oyunu rakip alana yıkan güçlü bir takım. Çok rahat pozisyona giriyorlar. Kanat oyunu ve oyuncuları etkili. Ancak bu takımın çok önemli bir lideri var. 38 yaşındaki futbolun ihtiyarı Atiba. Bu oyuncunun performansı karşısında şaşırmamak elde değil. Her maç neredeyse aynı tempo, aynı mücadele. 20'lik gençlerin çoğunu cebinden çıkarır. Kalitesine yalnızca oyun değil adamlığını da eklemiş bir isim. Beşiktaş adına Atiba'nın varlığı çok değerli. Sahanın her yerinde o var. Yorulmak kelimesi onun için yok hükmünde. Atılan 3 golde yine onun imzası vardı. Beşiktaş'ın ahtapotu gibi. Eli ayağı kafası bacağı anlayacağınız her yeriyle topu kapıyor, yönlendiriyor. Müthiş etkili bir isim.

Alanyaspor iyi oyunla dikkat çeken bir takım. Yüksek tempoda oynamıyorlar. Teknik özellikleri olan oyunculara sahipler. Rakip alanda etkileri ortada. Son vuruşları iyi yapamama sorunları var. Topa sahip olma pozisyona girmek ne kadar değerliyse savunmanın da o kadar önemli olduğunu bilmeliler. Önemli olan iyi oyunu skora yansıtabilmek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mustafa Cengiz'den sert sözler
FUTBOLCengiz'den sert sözler
İtalya - Türkiye maçı seyircili mi olacak? - Spor Haberleri
FUTBOLİtalya - Türkiye maçı seyircili mi olacak?
Bayern Münih - PSG | CANLI YAYIN
FUTBOL3. gol geldi
Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler - Spor Haberleri
FUTBOLİlk 11'i belli!
Mostafa Mohamed'den son dakika Fenerbahçe itirafı: Fenerbahçe'yi kabul etmiştim! - Spor Haberleri
FUTBOL"Fenerbahçe'yi kabul etmiştim!"
Beşiktaş: 3 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLLider kendine geldi
Son dakika haberi - Fenerbahçe'den 1959 öncesi açıklaması: Tarih çarpıtılamaz
FUTBOL"Tarih çarpıtılamaz!"
Son dakika haberi - Futbolculara aşı kararı - TFF ve Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi
FUTBOLFutbol camiasına aşı kararı
Kulüpler Birliği toplantısı başladı
FUTBOLKulüpler Birliği - TFF zirvesi başladı
Saracchi, Falcao'nun adresini açıkladı!
FUTBOLFalcao'nun adresini açıkladı!