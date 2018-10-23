Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe haftayı kayıplarla kapatmış. Zirvede yer almak için büyük bir fırsat var. Ancak Trabzonspor bu önemli fırsatı değerlendiremedi… Puan durumunda sondan ikinci durumda olan BB Erzurumspor’u saha ve seyirci avantajına rağmen yenemiyorsan oturup düşünmek gerekiyor.



Ünal Karaman göreve geldiğinden bu yana, kendisine gösterilen güven ve destek ortada. Takım lig ortalamasına göre iyi oyunculardan kurulu. Üstelik elinde iki önemli golcü var… Burak Yılmaz ve Rodellega gibi golü koklayan oyunculara sahip olmak, birçok takım adına kıskanılacak bir durum… Tüm artılara rağmen ligin güçsüz takımını kendi sahanda yenemiyorsan bir sorun var demektir…



KENARLAR ÇALIŞMIYOR



Trabzonspor en önemli sorunu çözememiş. Çift santrforlu oyunda takımın nasıl oynayacağı belirsizlik gösteriyor. Kenar ortaların azlığı, rakip arkasına sarkma, boş alan yaratma gibi taktiksel değişkenlikleri yapamayınca golü de bulamadılar. Aslında, maçın en önemli notu Abdülkerim ile Pereira’nın ortaya koyduğu performanstı. Maç bir anlamda BB Erzurumspor ile bu iki futbolcu arasında geçti. Tüm akınlar sağ kanattan yapıldı. Israrla bu ikili atakları başlatan oyunculardı. Burada en önemli soru, Ünal Karaman neden sol kanadı kullanmadı. Tek yönlü ataklara önlem alan rakip takım Trabzonspor’un sonuca gitmesini engelledi…



Trabzonspor ataklarını çeşitlendirmeyi başaramadı. Bunun tek nedeni orta alanda yer alan oyuncuların yan top oynama ve yavaş çıkışlarıydı. Öncelikle Sosa, oyuna ağırlığını koyamadı. Riske girmedi. Top benden çıksın da ne olursa olsun duygusu içerisindeydi…



Topu kenarları taşıyıp, geniş alan yaratılsa BB Erzurum savunması açık verebilirdi. Trabzon’un hazırlık pasları yapmadan, yani rakibi oyundan düşürmeden gelişi güzel atakları saman alevi gibiydi… Sürekli merkezden oynayarak, rakibin kapanmasına ve fırsat vermemesine olanak tanıdılar… Son 10 dakika oyunun rakip alana yıkılması ve baskılı oyun 30-40 dakikaya yayılsa sonuç farklı olabilirdi…



BURAK YILMAZ MİSAFİR OYUNCU GİBİYDİ



Abdülkerim için de şunu söylemeliyiz. Çok yetenekli bir oyuncu olduğu tartışılmaz. Fizik olarak güçlenmeli. En ufak darbede dağılıyor. Aldığı her topu kalabalık rakip içine sokması top kaybına neden oluyor. Biraz daha çizgiye çıksa, çok daha etkili olacaktır… Dün akşamın en istekli oyuncularından biriside Rodallega’ydı. Tüm ataklarda topla buluştu. Buluşmak için hamleler yaptı. Şutlar attı. Kafa vurdu. Bir topu da direkten dışarı çıktı. Gol şansı yanında değildi… Peki aynı şeyleri, Burak Yılmaz için söyleyebilir miyiz?... Oyunda hiç yoktu dersek yanlış olmaz. Misafir oyuncu gibiydi. İsteksizdi. Pozisyon takibi, rakibi rahatsız etme gibi atakları yapamadı. Biraz daha gücünü gösterebilse, yaşlı diyebileceğimiz Egemen’i çok rahat oyundan düşürebilirdi… Dün ortaya koyduğu performans şaşırttı…

EGEMENLİ BB ERZURUMSPOR İYİ YOLDA



Düşme potasından kurtulmak isteyen BB Erzurumspor, oynadığı oyunla hak ettiği bir puanı aldı. Biraz daha dikkatli olsalar galip gelebilirlerdi. Ayağa iyi top yapıyorlar. Orta alanda etkili oyuncuları var. Tek sorun rakip ceza alanın da çoğalma ve pas hatalarıydı…



Savunmanın güvenliğini sağlayan Egemen’i de kutlamak gerekiyor. İlerleyen yaşına ve sakatlıklarla geçen günlere rağmen gösterdiği performans üst düzeydeydi. Tecrübesini kullanarak, Burak’ı oyundan sildi bir anlamda… Takım olarak verilen görevi yapan BB Erzurumspor’un kalecisi Sehic’de yaptığı kurtarışlarla arkadaşlarını oyunda tuttu…



VAR YİNE SAHNEDE



Karşılaşma da iki VAR kararı vardı. Orta hakem Bülent Yıldırım’ın verdiği penaltı ve gol kararlarını VAR iptal etti. Hakemlerin işi gerçekten kolaylaştı. Bu tür kararlarının arkasında duracaklarına VAR’a başvurmaları hakemliklerini geliştirir mi, geriye mi götürür? Tartışması bitmeyen bir sorun olarak masada…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ