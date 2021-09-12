İbrahim Yıldız: Fatih Terim geç kaldı

Takımlar transfer sezonunu yoğun geçirdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dikkat çeken hamleler yaptı. Trabzonspor’da yeni oyuncular ile güçlendi. Bazı takımlar ise neredeyse yeniden takım kurdu. Karagümrük bunlardan birisi. 20’ye yakın oyuncu ile takımı sil baştan kurdu diyebiliriz.

İlerleyen haftalarda yapılan transferlerin ne kadar katkı yapacağını göreceğiz. Her takım güçlendi diyebiliriz. Bu anlamda önümüzdeki haftalarda iyi maçlar izleyeceğiz.

Haftanın başlangıcını yapan Beşiktaş’ın oynadığı güzel oyun, son şampiyonu takım olarak da güçlendirmiş. Fenerbahçe- Sivasspor karşılaşması da izleyenlere keyif verdi. Özellikle ilk yarısı mücadele gücü yüksek bir karşılaşma oynandı. Fenerbahçe’nin daha üstün gözüktüğü maçta, son yarım saatte yaşanılan sakatlıklar her iki takımında oyundan düşmesine neden oldu. Sarı-Lacivertlilerin kazanma arzusu, çabuk oynaması ve hırsı olumluydu. Sivasspor aynı şekilde karşılık verince ortaya heyecanlı bir karşılaşma çıktı. Fenerbahçe kapanan Sivasspor savunmasını geçmekte zorlandı. Kaleci Altay’ın fazla özgüven sonucu yaptığı hata penaltı golünü getirdi.

Yeni transferlerin tam olarak neler yapacağını bir iki hafta sonra göreceğiz. Pelkas’ın da kadroya katılmasıyla Sarı-Lacivertlilerin tehlikeli bir takım olacağını söylemek mümkün.

İLK DERBİ MAÇINDA BERABERLİK VAR

Sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelen Trabzonspor- Galatasaray karşılaşması haftanın en önemli maçıydı doğal olarak.

Galatasaray’da Diagne ile Muhammed’in yedek kulübesinde oturması buna karşın Halil’in santrafor olarak sahada yer alması dikkat çekti. Fatih Terim, kurduğu 11’le hızlı bir oyunu düşünmüştü. Geçişleri çabuk yaparak sonuca gitmek istedi.

Trabzonspor ise sahasında oynamanın avantajını kullanmayı amaçlamıştı. Takım kurgusu ve alışkanlık rakibine göre daha iyiydi.

Ancak maç başladığında Galatasaray’ın baskısı öne çıktı. Savunmanın büyük hatası sonucu gelen gol Trabzonspor’un oyun dengesini bozdu. Ardından yine Emre ile gelen gol Bordo-Mavililer adına zor dakikaların yaşanmasına neden oldu. Her iki takım da büyük efor sarf ettiler. İkinci yarıyla birlikte yorgunluk ortaya çıktı. Böyle olunca hatalar daha fazla yaşandı. İki takım da yeterince fırsat buldu. Bu pozisyonları değerlendirmekte becerikli değildiler.

Trabzonspor ikinci yarıya 2-1 başlayınca doğal olarak umutlandı. Beraberlik golünü bulmaları bekleniyordu. Öyle de oldu. İkinci yarı oyuna giren oyuncular takımı ateşledi. Daha hızlı olabilseler galibiyet golünü bulabilirlerdi.

Galatasaray galibiyeti korumada sorun yaşıyor. İki sıfırlık avantajı koruyamayışı yine sürdü. Fatih Terim elindeki geniş kadroya rağmen orta alanda hamleler de geç kaldı. Trabzonspor çok rahat geldi.

Sezonun ilk derbisinde heyecan, tempo ve mücadele üst düzeydeydi. Son anlardaki yorgunluk tüm takımların sorunu. Biraz daha güçlü olanın kazanma şansı daha fazlaydı. Kazanılan birer puan oyunun karşılığı oldu.