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İbrahim Yıldız: Fenerbahçe mesut değil!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e uzatma bölümünde yediği golle 2-1 mağlup olarak elendi. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

İbrahim Yıldız: Fenerbahçe mesut değil!

Ligde Galatasaray’a yenilen Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na da veda etti. Aykut Kocaman’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir ise yarı final biletini alarak moral buldu.

Fenerbahçe bir süredir oynadığı oyunla eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Özellikle teknik direktör Erol Bulut hedef noktasındaydı. Oynattığı oyun bir yana takımın fizik gücünün yetersizliği de söz konusu. Mücadele olarak rakipleri karşısında fazla bir varlık gösteremeyen sarı-lacivertlilerde forvet oyuncularının performansı da sorgulanıyor doğal olarak.

Başakşehir karşısında iki hatalı gol yiyen Harun, 4 net gollük pozisyona izin vermeyerek dikkat çekti. Aslında sahada ayakta kalan bir tek oyuncu vardı. Atilla, bir iki hata yapsa da son ana kadar diri kalan tek oyuncuydu. Son bölümler de ataklara katılarak forvete yardımcı olmaya çalıştı.

Fenerbahçe adına kırılma anı ilk yarının bitimine bir dakika kala Lemos’un gördüğü kırmızı kart oldu. 10 kişi kalan takım fazladan efor harcamak durumunda kaldı. Uzatmalarla birlikte 130 dakika oynanan karşılaşmada her iki takım oyuncuları çok yoruldu. Maçı bitirmek gerçekten bu anlamda çok zordu. Sakatlıktan yeni çıkan Sosa bu yorgunluğu en çok hisseden oyuncuydu.

Mesut Özil, uzun süredir oynamadığı için maç eksiği bir yana fiziksel olarak tam hazır değil. Fenerbahçe’nin umut bağladığı oyuncunun bir iki haftaya daha ihtiyacı olduğu ortada.

Yenilgi sonrası doğal olarak gözler Erol Bulut üzerine yoğunlaştı. Bir türlü forvet sorununu çözemeyen Bulut, yine beklenmeyen biçimde bir kurgu yapmıştı. Sinan’ı ilk 11’de oynatması büyük riskti. Sakatlıktan çıkan bu oyuncu olsa olsa son anlarda hamle olarak düşünülebilir. Tıpkı Ferdi gibi o da performans olarak hazır değil.

Şurası çok net olarak ortaya çıkıyor. Fenerbahçe’de oyunu çevirecek, skor alabilecek forvet oyuncusu yok. Cisse ve Samatta beklenileni bir türlü veremiyorlar.

Uzun süredir oynamayan Gökhan’ın 130 dakikayı bitirmesi gerçekten mucizeydi.

Bu hafta oynanacak lig maçı Erol Bulut adına çok önemli. Belki de ya devam ya tamam denilecek. Baştan beri söylediğimizi yenilemek gerekirse Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü Erol Bulut’a bir gömlek büyük geldi.

Ve en önemlisi yapılan transferlerin bir mantığını hala çözemeyişimiz. Transfer mühendisliği diye vurgulanan bu gelişmede sorun olduğu bir gerçek. Üstelik bu transferleri futbolun içinden bir ismin yapması ayrıca düşündürücü. Emre’nin iyi bir santrfor bulamayışı elbette yadırganıyor. 20’nin üzerinde alınan oyuncuya bakıldığında bunun ciddi bir sorun olduğu ortada.

Tüm bunlar bir yana hakem meselesine de bakmak gerekiyor. Fırat Aydınus, kırmızı kart için VAR’ın uyarısı ile hareket ederken, Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyona VAR’la birlikte kayıtsız kaldı. Yine Ozan ve Serdar’a yapılan net faullere devam diyerek büyük hata yaptı. Hata mı? Yoksa takdir hakkı mı? Ya da art niyet mi? Yorumu izleyenlere bırakalım.

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